В Бурятии не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом

В республике отменены массовые мероприятия с участием детей в закрытых помещениях



В Бурятии пока не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом, констатировали участники второго заседания Республиканского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой опасной инфекции на территорию республики, сообщили в пресс-службе правительства региона.



«Вводные поступают постоянно, нам нужно обсудить ряд вопросов, выработать решения, которые позволят не допустить завоза и распространения коронавирусной инфекции в Бурятии», - открыл совещание заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской.



По словам Елены Кузьминой, заместителя руководителя республиканского управления Роспотребнадзора, в аэропорту «Байкал» с начала года санитарно-карантинным контролем охвачено 1275 граждан, из них боле 280 граждан КНР. Больных не выявлено. Управление продолжает проведение усиленного двойного санитарно-карантинного контроля во всех пунктах пропуска через бурятский участок государственной границы России.



Прямое авиасообщение Улан-Удэ с Пекином приостановлено. В автомобильных пунктах пропуска на границе с Монголией въезд гражданам КНР временно ограничен. Также временно приостановлено движение поезда Пекин-Москва.



Кроме того, оперативным штабом принято решение до стабилизации эпидситуации отменить на территории республики проведение массовых мероприятий образовательной, культурной, спортивной и иной направленности с участием детей в закрытых помещениях.



Также будет продолжена информационно-разъяснительная работа с населением о мерах профилактики ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции, в т.ч. с использованием СМИ.



«Мы провели масштабную работу по информированию населения Бурятии о короновирусной инфекции, изготовлены видеоролик по профилактике коронавирусной инфекции, плакаты и листовки, также разместили информацию в СМИ, на сайтах министерства здравоохранения, в торговых центрах и в социальных сетях», - рассказала врио министра здравоохранения Наталья Бухольцева.



Также, она сообщила, что в медицинских учреждениях и аптеках республики поддерживается достаточный запас медицинских масок и средств индивидуальной защиты от вирусных инфекций. На данный момент аптеки и медицинские учреждения делают дополнительные закупы масок и респираторов.

Бурятскому управлению ФАС поручено пресекать попытки завышения цен на средства индивидуальной защиты, на профилактические и противовирусные препараты.



Органами исполнительной власти республики, федеральными территориальными органами исполнительной власти, организациями и предприятиями даны поручения усилить дезинфекционный режим в организациях общественного питания и торговли пищевыми продуктами, продолжить усиленную дезинфекцию в аэропорту «Байкал».



Фото: egov-buryatia.ru

