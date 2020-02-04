Житель Бурятии сдал в Росгвардию арсенал покойного отца

Во время уборки дома в кладовой он обнаружил три охотничьих ружья



В Хоринское подразделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии Бурятии обратился местный житель с заявлением о добровольной выдаче огнестрельного оружия. Как пояснил мужчина, после смерти его отца во время уборки дома в кладовой он обнаружил три охотничьих ружья.



Являясь добросовестным владельцем огнестрельного оружия, мужчина сообщил о своей находке инспекторам лицензионно-разрешительной работы. Осмотрев оружие, росгвардейцы установили, что это два гладкоствольных длинноствольных ружья 32-го калибра и самодельное ружье без цевья неустановленного калибра.



Ружья изъяты и переданы для проведения баллистической экспертизы и последующей утилизации. Сельчанин за сданные ружья получит денежное вознаграждение в размере до 15 тыс рублей, сообщили в управлении Росгвардии.



Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Бурятии напоминает, что согласно действующему законодательству, граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся либо найденные средства вооружения (оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества …), освобождаются от уголовной ответственности и имеют право на получение денежного вознаграждения.



Фото: Росгврардия



