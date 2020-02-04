В Улан-Удэ прикрыли «Арабскую шаурму»

Роспотребнадзор Бурятии выявил грубые нарушения санитарного законодательства в павильоне «Арабская шаурма» на проспекте Автомобилистов, 10/2.
«Павильон не подключен к системе водоснабжения и канализации. Отсутствует цеховое деление - обработка сырых и готовых продуктов осуществлялась в одном помещении на одном столе. Отсутствовали туалет и раковина для мытья рук посетителей. Не соблюдались условия хранения готовой кулинарной продукции, не обеспечивались условия для соблюдения правил личной гигиены персонала и так далее», перечислили нарушения в пресс-службе ведомства.
По решению суда работа павильона приостановлена на срок до 90 суток.
Напомним, ранее в Улан-Удэ суд приостановил работу павильона «Хан Денер» на ул. Борсоева, 2. Там также были найдены многочисленные нарушения, а один из посетителей, купивший шаурму, заболел острой кишечной инфекцией
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Фото: pixabay.com
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