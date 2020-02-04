Президент Федерации бокса Бурятии: «Не могу в это поверить»

Никак не могу в это поверить – так прокомментировал задержание в Москве боксера Георгия Кушиташвили и возбуждение уголовного дела в отношении спортсмена президент Федерации бокса Бурятии, депутат Народного Хурала республики Валерий Доржиев.
«Члены сборной России еженедельно сдают тест на допинг и наркотики. Гоша не был до этого замечен в драках, употреблении наркотиков, нарушениях дисциплины. Прошу всех вас поддержать, чтобы судьба парня не сломалась», - призвал Валерий Доржиев на пресс-конференции, посвященная задержанию боксера – уроженца Бурятии Георгия Кушиташвили.
Также парламентарий отметил, что его в этой ситуации поддерживают и другие депутаты Народного Хурала. Сейчас готовится обращение в адрес следственных органов от республиканского парламента, чтобы это дело расследовалось максимально прозрачно и объективно.
Пресс-конференция состоялась в парламенте республики, сообщили в его пресс-службе. На вопросы журналистов ответили председатель Комитета Народного Хурала по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям, президент Федерации бокса Бурятии Валерий Доржиев и министр спорта и молодежной политики Вячеслав Дамдинцурунов.
Георгий Кушиташвили – один из самых талантливых боксеров Бурятии. Валерий Доржиев знает Георгия еще с 2011 года, когда он учился в школе в родном селе Бичура. После юноша поступил в БГСХА и профессионально начал заниматься боксом. Тогда стали видны его задатки, как будущего чемпиона.
«Мы решили отправить его в Москву, потому что в Бурятии не было достойных спарринг - партнеров в его весовой категории (81 кг). Мы сняли для него квартиру, и после этого он жил и тренировался в Москве», - рассказал Валерий Доржиев.
Благодаря такой поддержке, а также таланту и трудолюбию спортсмена, результаты «пошли в гору». В этом году Георгий Кушиташвили был близок к исполнению своей мечты – участию в Олимпийских играх в Токио. Однако 2 февраля стало известно, что он задержан по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.
В поддержку спортсмена высказался и министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов: «Знаю Георгия только с самой лучшей стороны. Для всех он был примером вежливости, порядочности. Уверен, что его признают невиновным».
На стороне Георгия Кушиташвили выступили также Федерация бокса России, спортивная общественность. Так, федерация бокса взяла на себя расходы по оплате труда юристов. Валерий Доржиев постоянно на связи с родителями спортсмена. Обращение к главе СКР Александру Бастрыкину направила омбудсмен Бурятии Юлия Жамбалова
.
Фото: hural-buryatia.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?