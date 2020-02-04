В Забайкальске таможенники пресекли вывоз 20 золотых слитков в КНР

Общий вес слитков превысил составил 1,2 кг, цена - более 3,5 млн рублей

Сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск обнаружили в легковом автомобиле у российского туриста, который выезжал в Китай, 20 золотых слитков, сообщили в пресс-службе Дальневосточной таможни.На вопрос таможенного инспектора о наличии сокрытых от таможенного контроля товаров гражданин России ответил отрицательно. Обнаружить золотые слитки удалось с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Изображение на экране показало нехарактерное затемнение в средней части автомобиля.При тщательном осмотре автомобиля под пластиковой панелью салона сотрудники таможни обнаружили два полиэтиленовых пакета, обмотанных скотчем. В одном из свертков находилось 9 слитков округлой формы из металла желтого цвета, в другом - 11 слитков. Общий вес слитков составил 1,272 кг. Экспертиза установила, что слитки изготовлены из золота. Их оценочная стоимость составляет более 3,5 млн рублей.Как рассказал и.о. заместителя начальника Читинской таможни Алексей Рожнов, слитки изготовлены кустарным способом. Промышленные пробы, как и документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения изделий, отсутствовали.В отношении гражданина России возбуждено дело по статье 226.1 УК РФ (Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.Фото: Читинская таможня