Рослесхоз анонсировал реформы отрасли

Управлять лесами и тушить тайгу хотят эффективнее



Минприроды России и Рослесхоз объединяют усилия с МЧС России перед началом лесопожарного сезона. Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко на выездном заседании межведомственной рабочей группы СФ по совершенствованию лесного законодательства.



Заседание под председательством вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева прошло в Архангельской области. Обсуждались системные проблемы лесной отрасли и реализация первоочередных мер, направленных на ее реформирование, сообщила пресс-служба минприроды России.



В частности, уже образована и начала работу межведомственная рабочая группа минприроды и МЧС России, в рамках которой достигнута договоренность о привлечении авиационной группировки МЧС России к доставке пожарных-десантников к местам возгораний в лесах. Кроме того, ведомства договорились о проведении совместных проверок готовности к предстоящему пожароопасному сезону. Подготовлены и изменения в правила тушения. Предлагается исключить необслуживаемые зоны и все ошибочно включенные в них регионами территории.



Глава Рослесхоза также отметил существующие проблемы организации и качества выполняемых работ по лесоустройству в регионах. Решить эту проблему предлагается путем передачи полномочий по проведению всех видов лесоустроительных работ на землях лесного фонда на федеральный уровень, что позволит сформировать долгосрочную программу лесоустройства России с соблюдением принципов рационального использования лесов и их экологической значимости. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в правительство РФ.



Проверка специалистами Рослесхоза договоров аренды лесных участков, предоставленных в целях заготовки древесины, выявила более 3,5 тыс нарушений. Большая часть из них приходится на невыполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. Для профилактики таких нарушений предлагается ввести в обязанности арендаторов сдачу работ по охране, защите и воспроизводству лесов лишь после натурных проверок.



Кроме того, С.Аноприенко затронул вопрос финансовой устойчивости специализированных лесохозяйственных учреждений. Для поддержки лесхозов в минприроды России разработан законопроект, предоставляющий им право на осуществление рубок спелых и перестойных лесных насаждений. В настоящее время законопроект направлен на согласование в минюст России.



На заседании также поднимался вопрос усиления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны). Глава Рослесхоза сообщил, что за в 2018–2019 годах их количество выросло почти на две тысячи и теперь составляет 23 616 человек. Улучшена и материально-техническая оснащенность – в 2019 году было приобретено 754 единиц техники для патрулирования лесов и средства связи, фото-видеофиксации, навигационные и измерительные приборы.



Кроме того, глава Рослесхоза представил одну из возможных форм создания специализированной государственной компании, наделенной хозяйственными функциями и правами по комплексному использованию лесов. Такая организация устойчивого управления государственными лесами, отвечающая передовым международным практикам, позволила бы эффективно решать государственную задачу устойчивого управления лесами с привлечением в том числе внебюджетных источников финансирования и возможностей государственно-частного партнерства.



Участники заседания рабочей группы СФ по совершенствованию лесного законодательства обсудили и другие актуальные вопросы лесной отрасли, в том числе установление границ лесничеств, внедрение отраслевой цифровой платформы «Цифровой лес», борьбу с незаконной заготовкой и оборотом древесины.



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