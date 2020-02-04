В Бурятии предстанет перед судом группа «черных» лесорубов

Она нанесла ущерб лесному фонду на сумму более 4 млн рублей

В МВД Бурятии завершено расследование уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений, относящихся к категории защитных лесов, в особо крупном размере на территории Заиграевского района, сообщила пресс-служба ведомства.Злоумышленники задержаны при перевозке незаконно добытой древесины сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. Изъяты: грузовая и легковая техника, бензопилы и заготовленная древесина.В результате расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 260 УКРФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) установлено, что противоправную деятельность организовал 38-летний житель поселка Горхон. Он привлек к незаконной рубке древесины двоих знакомых – ранее не судимых односельчан – 33 лет и 41 года. Один из участников группы имел постоянное место работы, двое других – не работали.Установлена причастность обвиняемых к 9 эпизодам противоправной деятельности. Ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 4 млн рублей.Одним из доказательств причастности обвиняемых к преступлению стали результаты кропотливой работы экспертов-криминалистов по анализу данных, собранных в результате оперативно-розыскных мероприятий, отметили в МВД.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Организатор незаконных рубок помещен под домашний арест, участникам группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – лишение свободы на срок до 7 лет.Фото: пресс-служба МВД по Бурятии