В Улан-Удэ дети многодетной матери стали бродягами и попрошайками

Суд лишил женщину родительских прав





Суды Бурятии рассмотрели дело в отношении улан-удэнки, которую органы опеки и попечительства хотели решить родительских прав. Опека мотивировала иск тем, что женщина не занималась воспитанием своих двух сыновей, ранее ее уже ограничили в родительских правах, а детей забрали в реабилитационный центр. Однако, поведение матери не изменилось.

Как следует из материалов дела, семья с 2018 года состоит на профилактическом учете по категории «находящаяся в социально-опасном положении». В службу профилактики неоднократно поступали сообщения, что в семье сложилась нездоровая атмосфера, дети занимаются попрошайничеством и бродяжничеством, пропускают занятия в школе.«Мать утратила контроль над детьми, авторитетом для несовершеннолетних не является, должного положительного влияния на них не оказывает. При работе с семьей женщина ведет себя агрессивно, не признает, что не справилась с воспитанием детей, обвиняя их в непокладистом характере. Женщина, несмотря на лишение ее родительских прав в отношении старшей дочери, не сделала для себя должных выводов, с иском о восстановлении в родительских правах не обратилась, ни разу не посетила детей в центре реабилитации», говорится в материалах дела.Районный суд согласился с доводами опеки, но, учитывая, что лишение родительских прав является крайней мерой, отказал в иске. Опека обжаловала это решение в Верховном суде Бурятии. Там жалобу посчитали обоснованной и отменили решение райсуда.«Принимая решение об отказе в иске, районный суд не принял во внимание, что женщина не может обеспечить занятость детей, посещение ими школы, секций, не готова вступить с ними в контакт и диалог, ссылаясь на их поведение и неисправимый характер. Напротив, из материалов дела следовало, что совершеннолетние проживают в центре в семейной группе, в которой хорошо адаптировались, имеют друзей, характеризуются положительно, посещают кабинет психолога, ходят в школу, участвуют в мероприятиях центра. Исключительных обстоятельств, являющихся основанием для отказа в иске о лишении родительских прав, не установлено», рассказали в пресс-службе ВС РБ.Фото: pixabay.com