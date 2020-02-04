Титулованные спортсмены встают на защиту Георгия Кушиташвили

Готовятся обращения от депутатов Государственной думы для привлечения внимания к произошедшей ситуации



Спортивная общественность Бурятии встала на защиту двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили. К ней присоединились титулованные спортсмены со всей страны, сообщает минспорта республики.



Представители спортивной общественности республики, спортсмены, друзья и просто знакомые Георгия незамедлительно запустили в социальных сетях серию публикаций в поддержку боксера. К акции присоединились спортсмены из других регионов России. Публикации с текстом «Мы за честное расследование! Мы с тобой! #ГеоргийКушиташвили» разместили чемпион мира по боксу Глеб Бакши, чемпионка мира по боксу среди студентов Орнелла Хетеева, чемпионка мира по самбо Анна Щербакова и другие.



«Лично я Георгия знаю давно уже, еще до прихода на должность, - говорит министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. - Я всегда его ставил в пример для многих ребят, для подрастающего поколения. Это один из лучших спортсменов нашей республики. Это дисциплинированный, ответственный, порядочный спортсмен. И я надеюсь, уверен, что это какая-то ошибка, и следственные органы разберутся, и все-таки Георгий будет признан невиновным».



Сейчас готовятся обращения от депутатов Государственной думы для привлечения внимания к произошедшей ситуации.







Фото: egov-buryatia.ru/minsport Спортивная общественность Бурятии встала на защиту двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили. К ней присоединились титулованные спортсмены со всей страны, сообщает минспорта республики.Представители спортивной общественности республики, спортсмены, друзья и просто знакомые Георгия незамедлительно запустили в социальных сетях серию публикаций в поддержку боксера. К акции присоединились спортсмены из других регионов России. Публикации с текстом «Мы за честное расследование! Мы с тобой! #ГеоргийКушиташвили» разместили чемпион мира по боксу Глеб Бакши, чемпионка мира по боксу среди студентов Орнелла Хетеева, чемпионка мира по самбо Анна Щербакова и другие.«Лично я Георгия знаю давно уже, еще до прихода на должность, - говорит министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. - Я всегда его ставил в пример для многих ребят, для подрастающего поколения. Это один из лучших спортсменов нашей республики. Это дисциплинированный, ответственный, порядочный спортсмен. И я надеюсь, уверен, что это какая-то ошибка, и следственные органы разберутся, и все-таки Георгий будет признан невиновным».Сейчас готовятся обращения от депутатов Государственной думы для привлечения внимания к произошедшей ситуации. Напомним , ранее в поддержку Георгия Кушиташвили высказался президент Федерации бокса Бурятии, депутат Народного Хурала республики Валерий Доржиев. Обращение к главе СКР Александру Бастрыкину направила омбудсмен Бурятии Юлия Жамбалова Фото: egov-buryatia.ru/minsport