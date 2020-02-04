В Бурятии «дальневосточную ипотеку» получили 226 молодых семей

Общая сумма кредитов составила 550 млн рублей, средняя сумма кредита - 2,43 млн рублей



Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) активно содействует реализации преференциальных программ развития в Республике Бурятия и продолжит эту работу. Об этом сообщил региональный представитель АРЧК Василий Елаев на совещании главы Бурятии Алексея Цыденова с институтами развития Дальнего Востока. Совещание состоялось в Улан-Удэ.



Основными направлениями работы АРЧК в республике являются сопровождение программ «Дальневосточный гектар», «Дальневосточная ипотека», кадровое обеспечение инвестиционных проектов, сообщили в пресс-службе агентства.



Бурятия на 30 января занимает четвертое место в ДФО по количеству принятых заявок и выданных кредитов «дальневосточной ипотеки». «В республике уже 226 молодых семей получили «дальневосточную ипотеку» на общую сумму 550 млн рублей. Средняя сумма кредита составила 2,43 млн рублей», – рассказал Василий Елаев.



К настоящему моменту 1276 человек в республике стали получателями «дальневосточных гектаров». Этому предшествовала масштабная подготовительная работа с уполномоченными органами республики, взаимодействующими министерствами и ведомствами. Заинтересованность жителей региона в получении земельных участков очевидна, на полученных участках люди планируют заниматься преимущественно сельским хозяйством и строить жилье.



«Первый этап показал перспективные направления развития программы и ее “узкие места”. Считаем, что частичное открытие буферных зон в пригороде Улан-Удэ даст новый импульс освоению земли», – сказал Василий Елаев.



Он также отметил, что территории в пределах инфраструктуры наиболее интересны для освоения, а формирование агломераций позволит строить и восстанавливать инфраструктуру там, где ее отсутствие ограничивает территориальное развитие. Совместная работа с республиканскими органами власти позволит реализовать потенциал программы «Дальневосточный гектар» максимально эффективно.



Ожидается, что позитивное влияние на освоение «дальневосточных гектаров» окажут распространение проекта «Льготный домокомплект» и «дальневосточная ипотека». Сейчас в Бурятии ипотеку под 2% выдают шесть кредитных организаций: АТБ, ВТБ, Газпромбанк, Дальневосточный банк, Сбербанк и АО «Ипотечная корпорация Республики Бурятия» (агент Банка ДОМ.РФ). Три последних уже начали принимать заявки на кредиты под ИЖС. Другие участвующие в программе банки свои ипотечные продукты для получателей «дальневосточных гектаров» планируют представить во втором квартале.



В направлении кадрового обеспечения ключевых работодателей региона в минувшем году достигнуты следующие результаты: заключено девть соглашений с работодателями, которым оказано содействие в трудоустройстве 637 человек.



Агентство провело анализ потребности ключевых отраслей экономики Бурятии в кадрах и составило прогноз их развития. На основе этой информации был выпущен Навигатор востребованных профессий. Эти данные используются для профориентационных мероприятий, а также учитываются в работе по открытию новых образовательных программ.



В 2019 году уже открыты восемь программ. Например, в интересах Улан-Удэнского авиационного завода в Авиационном техникуме начали готовить кадры по новым программам: «Производство и обслуживание авиационной техники», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Технология металлообрабатывающего производства». Всего в Бурятии будут открыты 27 новых образовательных программ высшего и среднего профессионального образования.



Напомним, Бурятия вошла в состав ДФО в ноябре 2018 года. С этого момента ее жителям стали доступны все дальневосточные преференции. АРЧК оказывает всестороннюю поддержку региональным органам власти в вопросах интеграции субъекта в экономическое и социальное пространство ДФО.



Фото: hcfe.ru

