Цыденов о Кушиташвили: «Будем добиваться объективности следствия»

Омбудсмен республики вылетает в Москву, где встретится с борцом, чтобы уточнить у него детали ЧП



Шокирующая ситуация, о которой сначала узнал из новостей, после пытался выяснить подробности. Однако пока мы имеем только официальную информацию, которая есть в СМИ, заявил сегодня журналистам глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении борца Георгия Кушиташвили



По его словам, «работа ведется, по моей просьбе депутат Госдумы Алдар Дамдинов сделал депутатский запрос о том, чтобы было уделено максимальное внимание к этому делу и его рассматривали максимально объективно с учетом всех обстоятельств, ведь Кушиташвили был не один, разбираться надо более подробно».



«Сделан запрос нашего омбудсмена. Юлия Жамбалова завтра вылетает в Москву, где встретится с Георгием, чтобы уточнить у него детали и понять что происходит. Я Георгия знаю, с ним общался, для меня все это удивительно. Не хотелось бы, конечно, ошибаться в человеке, в жизни разные ситуации бывают. Но мы надеемся на более объективное рассмотрение и на то, что правда восторжествует. Самое важное сейчас объективность и непредвзятость следствия. Этого будем добиваться», - подчеркнул Алексей Цыденов.



«Понятно, большое внимание к инциденту еще и из-за подозрений, что ситуация спровоцирована, - отметил глава республики, подтвердив, что регионы ведут большую борьбу за своих спортсменов. – Четыре борца из Бурятии едут на чемпионат Европы. У них есть шансы отобраться на Олимпиаду».



Глава Бурятии напомнил, что для достижения таких успехов республика старается проводить большие соревнования у себя: чемпионат мира по женскому боксу, большой турнир Байкал-open, готовится чемпионат России по борьбе.



«Это позволяет и позволит нашим спортсменам готовиться. Они нарабатывают практику и опыт, повышается статус республиканский спортивных федераций. Это и есть конкурентная борьба за участие наших спортсменов в соревнованиях самого высокого уровня. Так работаем мы. Выделили средства для потенциальных олимпийцев, дефицита в них нет. Есть настрой и желание добиваться этой цели», - сказал Алексей Цыденов.







Фото: hcfe.ru Шокирующая ситуация, о которой сначала узнал из новостей, после пытался выяснить подробности. Однако пока мы имеем только официальную информацию, которая есть в СМИ, заявил сегодня журналистам глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении борца Георгия КушиташвилиПо его словам, «работа ведется, по моей просьбе депутат Госдумы Алдар Дамдинов сделал депутатский запрос о том, чтобы было уделено максимальное внимание к этому делу и его рассматривали максимально объективно с учетом всех обстоятельств, ведь Кушиташвили был не один, разбираться надо более подробно».«Сделан запрос нашего омбудсмена. Юлия Жамбалова завтра вылетает в Москву, где встретится с Георгием, чтобы уточнить у него детали и понять что происходит. Я Георгия знаю, с ним общался, для меня все это удивительно. Не хотелось бы, конечно, ошибаться в человеке, в жизни разные ситуации бывают. Но мы надеемся на более объективное рассмотрение и на то, что правда восторжествует. Самое важное сейчас объективность и непредвзятость следствия. Этого будем добиваться», - подчеркнул Алексей Цыденов.«Понятно, большое внимание к инциденту еще и из-за подозрений, что ситуация спровоцирована, - отметил глава республики, подтвердив, что регионы ведут большую борьбу за своих спортсменов. – Четыре борца из Бурятии едут на чемпионат Европы. У них есть шансы отобраться на Олимпиаду».Глава Бурятии напомнил, что для достижения таких успехов республика старается проводить большие соревнования у себя: чемпионат мира по женскому боксу, большой турнир Байкал-open, готовится чемпионат России по борьбе.«Это позволяет и позволит нашим спортсменам готовиться. Они нарабатывают практику и опыт, повышается статус республиканский спортивных федераций. Это и есть конкурентная борьба за участие наших спортсменов в соревнованиях самого высокого уровня. Так работаем мы. Выделили средства для потенциальных олимпийцев, дефицита в них нет. Есть настрой и желание добиваться этой цели», - сказал Алексей Цыденов. Как информировал «Номер один» , спортивная общественность Бурятии встала на защиту двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили. К ней присоединились титулованные спортсмены со всей страны, сообщает минспорта республики. Напомним , ранее в поддержку Георгия Кушиташвили высказался президент Федерации бокса Бурятии, депутат Народного Хурала республики Валерий Доржиев. Обращение к главе СКР Александру Бастрыкину направила омбудсмен Бурятии Юлия Жамбалова Фото: hcfe.ru