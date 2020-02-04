Медики Бурятии готовы к оказанию помощи больным коронавирусом

Минздрав республики выделил для борьбы с опасной инфекцией дополнительно 20,7 млн рублей







В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции минздрав Бурятии принимается меры по обеспечению готовности медицинских организаций к оказанию помощи при выявлении больных, сообщила пресс-служба правительства республики.



В частности, утвержден алгоритм действий при выявлении больного с респираторными симптомами, повышенной температурой тела, прибывшего из-за рубежа, и маршрутизация больных с заболеванием или подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Организован мониторинг лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.



Госпитализация больных с подозрением на коронавирусную инфекцию предусмотрена в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Комплексным планом по особо опасным инфекциям предусмотрено развертывание на базе инфекционной больницы:



- инфекционного госпиталя для больных - отделение №1, где есть 5 боксов на 5 коек;

- провизорного госпиталя для госпитализации больных с симптомами, не исключающими указанные заболевания, для изоляции и медицинского наблюдения с целью установления диагноза - отделение №3, 4, 5 на 100 коек;

- изолятора для госпитализации контактных - отделение №2А на 20 коек;

- обсерватора для изоляции и медицинского наблюдения медперсонала больницы - отделение №2Б на 40 коек.





В инфекционной больнице обеспечена готовность к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Имеется: 85 противочумных костюмов, 4000 масок (еще 15000 поставят 4 февраля), 4700 респираторов. Обеспеченность противовирусными препаратами и дезинфицирующими средствами в настоящее время достаточная.



Всего в республике имеется 391 койка для инфекционных больных, из них 186 коек в инфекционной больнице, 205 коек - в районах республики. Сейчас запланировано перепрофилирование соматических отделений и развертывание дополнительных коек для лечения больных с другими инфекционными заболеваниями (на первом этапе - эндокринологическое отделение республиканской больницы, детский стационар на ул. Модогоева, стационар на ул. Загородная).



В медицинских организациях работают 18 отделений интенсивной терапии на 67 коек, одно специализированное отделение интенсивной терапии в инфекционной больнице на 6 коек. Отделения (палаты) интенсивной терапии имеют в наличии 153 аппарата искусственной вентиляции легких, 159 кардиомониторов, 324 пульсоксиметра. В республике имеется один аппарат ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации).



В целом в медицинских организациях республики имеется 929 противочумных костюмов, 83 укладки для забора биоматериала, более 765 тыс. медицинских масок, 8708 респираторов, один биобокс для транспортировки больных (еще один - передан в Забайкальский край).



Территориальный центр медицины катастроф находится в готовности к транспортировке больных с тяжелым респираторным синдромом из центральных районных больниц в Республиканскую инфекционную больницу.



На случай ухудшения эпидемиологической ситуациим минздрав провел расчеты дополнительной потребности в средствах индивидуальной защиты, медицинском оборудовании, лекарственных препаратах, дезинфицирующих средствах. На эти цели министерство выделило средства в сумме 20,7 млн рублей.



По состоянию на 4 февраля больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Бурятии нет.



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