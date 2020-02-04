В Улан-Удэ на карантин закрыли 31 класс

В образовательных учреждениях отменены все массовые мероприятия





В образовательных учреждениях Улан-Удэ из-за сложной эпидемиологической ситуации отменены все массовые мероприятия. Такое решение принято Комитетом по образованию мэрии Улан-Удэ для предупреждения распространения ОРВИ и гриппа в образовательных учреждениях. Запрет будет действовать до стабилизации эпидситуации, сообщили в комитете.

«В учреждениях усилен санитарно-противоэпидемический и дезинфекционный режим, включая обеспечение «утренних фильтров», ежедневной текущей дезинфекции, эффективной работы систем вентиляции, оптимального температурно-влажностного режима в помещениях и режима проветривания. К работе не допускаются больные ОРВИ, работающих с детьми сотрудников обеспечивают средствами индивидуальной защиты органов дыхания. В дошкольных группах должно быть организовано использование одноразовых бумажных полотенец», рассказали в пресс-службе мэрии.Также руководителям образовательных организаций и директору «Городского комбината школьного питания» поручено организовать проведение неспецифической профилактики гриппа среди детей и персонала образовательных организаций, в том числе витаминизацию третьих блюд.По информации Комитета по образованию, по состоянию на 4 февраля на карантин закрыты 31 класс в 10 школах и пять групп в четырех детских садах города.Фото: «Номер один»