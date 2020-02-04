Трутнев потребовал предотвратить необоснованный рост цен на продукты

Недобросовестные предприниматели и некоторые торговые сети начали спекулировать на коронавирусе в КНР



Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) совместно с главами дальневосточных регионов осуществлять мониторинг за ценовой ситуацией на рынке продуктов питания Дальнего Востока и принять необходимые меры для недопущения необоснованного повышения их стоимости.



Контроль за выполнением поручения возложен на аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, сообщает минвостокразвития РФ.



Поводом к поручению послужило то, что в ряде СМИ стала распространяться информация о необоснованном повышении цен недобросовестными предпринимателями и некоторыми торговыми сетями на продукты питания, в том числе овощи и фрукты, из-за временного ограничения движения через пункты пропуска на участках государственной границы РФ с КНР.



Напомним, постановлением правительства РФ коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Правительством РФ принят ряд решений в целях предупреждения проникновения на территорию России коронавирусной инфекции с территории КНР. В частности, временно ограничено движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы РФ с КНР и приостановлены безвизовые туристические поездки, предусмотренные соглашением между правительствами двух стран.



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