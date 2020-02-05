Назад в средневековье

Лук и арбалет признали отдельным видом охотничьего оружия

Для кого-то лук – это образ, который создается посредством правильно подобранной одежды, аксессуаров, прически, маникюра и макияжа (от английского look). Для других – это продукт, позволяющий дожить до следующей зарплаты или пенсии. Но для нас отныне это еще и средство добывания пищи в бурятской тайге.

Владимир Путин подписал документ, который вносит изменения в федеральные законы «Об оружии» и «Об охоте». Суть изменений в том, что лук и арбалет признаются отдельным видом охотничьего оружия. Это значит, что теперь их нужно регистрировать в Росгвардии, а также получать разрешение на хранение и ношение этих средневековых орудий убийства.Значит ли это, что власти России работают на опережение, предсказывая, что скоро жители страны с голодухи пойдут в лес добывать себе еду подручными средствами? Если это так, то ждем в скором времени запретов на использование дубин, кольев, вил и лопат. Ведь они также могут использоваться как охотничье оружие. Против медведя, конечно, такие приспособления сработают вряд ли, но прибить, скажем, кролика – запросто.Так что если вам до зарплаты еще три недели, а кушать дома нечего, то, собираясь в лес за дичью, внимательно почитайте изменения в законодательстве. Вдруг ваши руки тоже успели признать охотничьим оружием и на удушение условного лося требуется охотничий билет.Нарисовал Укусика Покуса