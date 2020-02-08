Культурная программа на субботу и воскресенье

Мы расскажем, чем занять себя в столице Бурятии сегодня, и что запланировать на завтра



Театры



ГАУК РБ «Бурятский государственный академический театр оперы и балета имени н. а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова»

8 февраля, суббота, в 17.00 - «Аида», опера в 3 действиях. (12+)

9 февраля, воскресенье, в 12.00 - «Золушка», музыкальная сказка. (0+)

Адрес: ул. Ленина, 51.

Справки по телефону: 21-36-00.



ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр имени Н.А. Бестужева»

8 февраля, суббота, в 12.00 - П. Финн. «Приключения в волшебном лесу», сказка в 1 действии. (6+)

8 февраля, суббота, в 18.00 - В. Ольшанский. «Хапун», малоросская комедия в 2 частях. (12+)

9 февраля, воскресенье, в 12.00 - В. Ткачук. «Летучий корабль», музыкальная сказка в 1 действии. (0+)

9 февраля, воскресенье, в 18.00 - Р. Куни. On, ona, okno, pokojnik, английская комедия в 2 действиях. (16+)

Адрес: ул. Терешковой, 1А.

Справки по телефонам: 23-50-10.



АУК РБ Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр»

8 февраля, суббота, в 12.00 - «Снегурочка», по мотивам русской народной сказки. (0+)

9 февраля, воскресенье, в 12.00 - «Котенок по имени Гав», спектакль. (3+)

Адрес: ул. Свердлова, 6В.

Справки по телефонам: 37-96-09, 64-70-04. Спорт



Первенство РБ по боксу среди юношей 2004-2005 г.р. памяти Бориса Зориктуева (6+)

8 февраля, суббота - финал и церемония закрытия.

Адрес: дворец спорта, с. Иволгинск.



XXVIII межрегиональный турнир по мини-футболу «Памяти воинов-афганцев» (0+)

8 февраля, суббота, в 10.00 - парад-открытие межрегионального турнира по мини-футболу

Адрес: спортзал школы №43, ул. Составная 2Б.



Турнир «Зимний мяч» (0+)

8 февраля, суббота

10:00 - ФК «Бурятия-М» (Улан-Удэ) — «ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5» (Улан-Удэ).

11:30 – «Ветераны» (Улан-Удэ) — «Лимонад».

13:00 – «Восток» (Улан-Удэ) — «Локомотив» (Улан-Удэ).

14:30 – «БГУ» (Улан-Удэ) — «Металлист» (Улан-Удэ).

Адрес: стадион «Локомотив», ул. Цивилева, 48А.



Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Улан-Удэ (0+)

8 февраля, суббота

13.00 – парад-открытие;

13.20 - старт детей дошкольного возраста;

13.40 - старт массового забега;

14.10 - старт 5 км у юношей и девушек 2002 г.р. и младше;

14.50 - старт 10 км у мужчин и женщин 2001 г.р. и старше;

15.30 - церемония награждения и закрытие.

Адрес: Спортивно-оздоровительный центр «Зорька», В. Березовка, 7Б.

Музеи, выставки



До 23 февраля 2020 года - выставка рыб «Подводный мир». Посетителей ждут акула, пираньи, мурены и другие редкие рыбы тропических водоемов нашей планеты. В рамках выставки проводится экскурсия, на которой можно узнать о жизни этих удивительных и загадочных существ под водой. (0+)

Адрес: ТРЦ Capital Mall, пр. Автомобилистов, 4А.



Музей истории города.

Выставка «Представляем «ХУДГРАФ», посвященная работам художественно-графического отделения Бурятского республиканского педагогического колледжа. Отделение является основным в обучении и профессиональной подготовке учителей изобразительного искусства и черчения, педагогов дополнительного образования. На выставке представлены работы, выполненные в разных техниках: живопись, предметы ДПИ и т.д. (6+)

Постоянные экспозиции:

«Улан-Удэ. Город древний на Уде» - экспозиция, посвященная основным этапам развития поселений на территории г. Улан-Удэ, что до настоящего времени было слабо освещено и изучено в исторических и краеведческих трудах. Помимо этого, посетители узнают про ключевых личностей, давших начало развитию и обретению родного города современного статуса. (0+)

«Городское общество» - экспозиция, посвященная жителям Верхнеудинска XVIII – XIX вв. (0+)

«Семейный быт и архитектура Верхнеудинска» - экспозиция демонстрирует предметы быта и обстановки купеческих домов. (0+)

«Ностальгия» - представлены предметы старины XX столетия. (0+)

Адрес: ул. Ленина, 26.

Справки по телефону: 21-25-22.



Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова.

До 15 февраля 2020 года - выставка «Человек-эпоха», посвященная 105-летию со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля Андрея Урупхеевича Модогоева, руководившего республикой с 1962 по 1984 годы. На выставке представлены фотографии и документы, которые расскажут о жизни и государственной деятельности Андрея Урупхеевича. Также можно увидеть награды политического лидера, личные вещи, переданные в дар Национальному музею РБ семьей Модогоевых. На выставке представлен портрет Андрея Модогоева, написанный к 100-летию первого секретаря Бурятского обкома КПСС, заслуженным художником РБ, членом Союза художников Бурятии Л.И. Нохоевой. (0+)

Выставка «Атлас тибетской медицины. Сияние бериллового Будды». (0+) Для гостей и жителей республики представлена экспозиция, где наряду с листами атласа, в полной мере показана история уникального памятника, отражена особая роль бурятских лам, внесших значительный вклад в дело изучения и практической адаптации тибетской медицины в этнической Бурятии.

Выставка «Хронограф Бурятии» охватывает более чем трехвековой период: конец XVII – начало XX вв. (0+)

Постоянно действующие экспозиции:

«Свет веры православной». (0+)

Адрес: ул. Профсоюзная, 29.

Справки по телефону: 21-40-08.



Художественный музей им. Ц. С. Сампилова

Персональная выставка Виктории Рабжаевой «От идеи к...». На выставке представлено свыше 40 живописных и графических скульптурных произведений, разных жанров, выполненных в авторской манере с элементами стилизации образов. (0+)

Выставка «Вперед, к Победе!». Национальный музей Республики Бурятия в преддверии значительного события для истории России и мира 75-летия Великой Победы начинает цикл выставочных проектов «Великая Отечественная война в творчестве художников России и Бурятии». (0+)

Выставка «Шедевры русского искусства из запасников Художественного музея» (0+)

Русское искусство конца XVIII – начала XX вв. В экспозиции представлены подлинные произведения великих русских художников: И. Шишкина, В. Боровиковского, К. Айвазовского, А. Куинджи, В. Перова и других. (0+)

«Декоративно-прикладное искусство Бурятии». На выставке представлены работы бурятских мастеров - резьба по дереву, керамика, тары и гобелены. (0+)

Выставка-ярмарка «Арт-Бэлиг» (0+).

Выставка-ярмарка работает каждый день с 10 до 18 часов. Вход свободный.

Справки по телефону: 21-43-93.

Адрес: ул. Куйбышева, 29.



Музей природы Бурятии

«Таежная, озерная, степная…» - интерактивная выставка природы Бурятии со звуками тайги, озера Байкал. Аромат хвойных деревьев позволит погрузиться в атмосферу единения с природой. (0+)

Адрес: ул. Куйбышева, 29.

Справки по телефону: 21-41-49.



«Этнографичеcкий музей народов Забайкалья»

Выставки:

«Материальная культура бурят» (0+)

Выставка о хозяйственной жизни и народных промыслах. В доступной форме с наглядными фотографиями и объяснениями представлена материальная культура бурят.

«Эвенки Забайкалья» (0+)

Стенды отражают историю происхождения эвенков. Традиционные промыслы и религиозные верования раскрывают особенности жизни и быта. Представлены фотографии одежды и уклад традиционной жизни.

«Материальная культура старообрядцев Забайкалья» (0+)

Выставка раскрывает причины переселения старообрядцев в Забайкалье. Подробно представлены хозяйственная деятельность, народная кухня, жилища, уклад жизни и семейные отношения. Особый интерес представляют фотографии начала XX века, дополняющие историю материальной культуры старообрядцев.

Адрес: пос. Верхняя Березовка, 17 Б.

Справки по телефонам: 33-25-10, 44-33-10.

