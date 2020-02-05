В Бурятии пройдет второй фестиваль скорости «Байкальская миля»

В нем примут участие 70 команд, среди которых команды из России, Франции, Германии, Польши, Италии



В Бурятии в селе Максимиха Баргузинского района с 27 февраля по 1 марта во второй раз состоится фестиваль скорости «Байкальская миля», который соберет гостей со всей России и зарубежья на зимнем Байкале, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Участие в фестивале примут участие 70 команд, среди которых команды из России, Франции, Германии, Польши, Италии. Все они готовы покорить лед зимней трассы. В «Байкальской миле» участвуют как спортсмены с мировыми именами, так и любители. Мотоциклы, спорткары, багги, карты - более 110 единиц уникальной техники, разработанной и модернизированной специально для этого события, придадут ему особенный колорит.







Во вторник, 4 февраля, прошло совещание оргкомитета фестиваля под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова. Рассмотрены вопросы экологической безопасности и безопасности участников и гостей, вопросы медицинского сопровождения мероприятия, подготовки населенного пункта к фестивалю и иные организационные вопросы.

Алексей Цыденов подчеркнул, что необходимо обозначить территорию проведения заездов, культурных мероприятий, чтобы участники и гости не покидали зону проведения фестиваля.







Бонневиль - соленое озеро на северо-западе штата Юта США. Место, где собираются всемирно-известные гонщики и инженеры крупных автомобильных предприятий мира, широко известное двумя высокоскоростными автотрассами, которые проложены по поверхности озера под разными углами. Ровная соляная поверхность озера Бонневилль позволяет транспортным средствам развивать скорость более 1000 км/ч.





Фото: egov-buryatia.ru В Бурятии в селе Максимиха Баргузинского района с 27 февраля по 1 марта во второй раз состоится фестиваль скорости «Байкальская миля», который соберет гостей со всей России и зарубежья на зимнем Байкале, сообщили в пресс-службе правительства республики.Участие в фестивале примут участие 70 команд, среди которых команды из России, Франции, Германии, Польши, Италии. Все они готовы покорить лед зимней трассы. В «Байкальской миле» участвуют как спортсмены с мировыми именами, так и любители. Мотоциклы, спорткары, багги, карты - более 110 единиц уникальной техники, разработанной и модернизированной специально для этого события, придадут ему особенный колорит.Во вторник, 4 февраля, прошло совещание оргкомитета фестиваля под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова. Рассмотрены вопросы экологической безопасности и безопасности участников и гостей, вопросы медицинского сопровождения мероприятия, подготовки населенного пункта к фестивалю и иные организационные вопросы.Алексей Цыденов подчеркнул, что необходимо обозначить территорию проведения заездов, культурных мероприятий, чтобы участники и гости не покидали зону проведения фестиваля. Как сообщал «Номер один» , фестиваль скорости «Байкальская миля» впервые прошел в прошлом году с 15 по 17 марта на льду Байкала в Максимихе. Фестиваль освещали телеканалы НТВ, Россия1, газета «Известия», «Мото», «Мотоэксперт», «5 колесо», телеканал «Автоплюс», телеканал «Точка отрыва», Авторевю, Мотогонки.ру, а также несколько иностранных СМИ. Фестиваль собрал 23 лучших спортсмена России, которые постарались побить свои рекорды на льду озера. Установлено несколько мировых рекордов. Они фиксировались комиссией из профессиональных судей, в состав которой вошли эксперты из России, Франции и США, и в том числе рекордсмены легендарных гонок на озере Бонневилль в США. Год назад на пресс-конференции в Москве основатели Ассоциации энтузиастов скорости «Icebreakers» Дмитрий Хитров, генеральный директор Fine Custom Mechanics и идейный вдохновитель проекта, Сергей Мальцев – руководитель компании Fine Custom Mechanics и директор команды FCM Racing team выразили уверенность в том, что новый проект станет достойным ответом американским гонкам на озере Бонневилль.- соленое озеро на северо-западе штата Юта США. Место, где собираются всемирно-известные гонщики и инженеры крупных автомобильных предприятий мира, широко известное двумя высокоскоростными автотрассами, которые проложены по поверхности озера под разными углами. Ровная соляная поверхность озера Бонневилль позволяет транспортным средствам развивать скорость более 1000 км/ч.Фото: egov-buryatia.ru