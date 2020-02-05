Коронавирус не отменил традиционный российский «пофигизм»

Доля россиян, готовых сделать прививку от коронавируса, остается низкой. Сторонников и противников вакцинации от коронавируса примерно равно: 21% респондентов на вопрос, сделают ли прививку, ответил «однозначно да», еще 29% — «скорее да». Однако 32% опрошенных скорее против вакцинации, 18% однозначно против.
Информация о росте числа заболевших и появлении первых инфицированных в России привела к незначительному увеличению числа однозначно согласных и скорее согласных на прививку: неделю назад таковых было 46%, сейчас — 50%, сообщает результаты своего опроса сервис по поиску работы Superjob
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Впрочем, отметим, что вакцины против новой опасной инфекции, которая бушует в КНР, пока не разработано.
Среди российских компаний меры по борьбе с коронавирусом предпринимают только 6%: в основном все сводится к разъяснительной работе и закупке индивидуальных повязок. Некоторые работодатели говорят о том, что в случае эпидемии переведут сотрудников на удаленную работу.
Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 317. Время проведения: 3-4 февраля 2020 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.
Фото: pixabay.com
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