Спикер парламента Бурятии о Кушиташвили: «Это потрясло всех нас»

Народный Хурал готовит обращение с просьбой объективного расследования дела боксера



В Бурятии от имени депутатов Народного Хурала готовится обращение в соответствующие инстанции с просьбой объективного расследования уголовного дела российского боксера Георгия Кушиташвили. Об этом сообщил на своей странице в Facebook спикер республиканского парламента Владимир Павлов.



«Надеюсь, что справедливо и открыто будет проведена процедура расследования, и очень бы хотелось чтобы Георгий не был причастен» к тем обвинениям, которые против него выдвигаются», - отметил Владимир Павлов.



«Знаю Георгия Кушиташвили давно, он вырос на глазах бичурян в очень уважаемой семье. Она пользуется большим авторитетом в Бичурском районе (В.Павлов является его уроженцем, долго работал в нем и традиционно представляет в парламенте интересы избирателей района – прим. ред.). Георгий еще в детстве проявил себя целеустремленным, дисциплинированным, среди сверстников был всегда примером, он в спорте достиг достаточно высоких результатов, неоднократно становился чемпионом и призером на соревнованиях разных уровней, от российских до международных. Входил в состав сборной России, и были высокие шансы попасть в олимпийскую сборную», - пишет председатель Народного Хурала.



«То, что случилось, потрясло, потрясло всех нас», - подчеркнул он.



По его словам, он сразу же встретился и переговорил с президентом Федерации бокса Бурятии, депутатом Народного Хурала Валерием Доржиевым, с членом Совета Федерации от Бурятии Александром Варфоломеевым, депутатом Госдумы Алдаром Дамдиновым, с уполномоченным по правам человека Юлией Жамбаловой. Спикер парламента Бурятии обратился к ним с просьбой о содействии в объективном подходе к ситуации, сложившейся с Георгием Кушиташвили.



Фото: OK.ru/Федерация бокса Бурятии