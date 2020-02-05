В Бурятии появились судьи-примирители

Пленум Верховного суда России утвердил список судебных примирителей



Первое в 2020 году постановление Пленума Верховного суда РФ содержит список судебных примирителей. Это судьи в отставке, которые могут проводить новую примирительную процедуру в арбитражном и гражданском процессах, административном судопроизводстве - судебное примирение.



Как следует из текста постановления, в Бурятии таковых судей отныне пять.



Это: Эдуард Орлов (гражданское судопроизводство, стаж 23 года, до отставки работал в Арбитражном суде РБ); Анастасия Степанова (гражданское судопроизводство, стаж 22 года, Арбитражный суд РБ); Татьяна Шагдарова (гражданское судопроизводство, стаж 29 лет, Верховный суд РБ); Елена Мурзина (гражданское судопроизводство, стаж 32 года, Верховный суд РБ), Жанна Тубденова (гражданское и административное производство, стаж 26 лет, Верховный суд РБ).



Напомним, на уровне закона положения о судебном примирении начали действовать 25 октября 2019 года. Затем Пленум ВС РФ утвердил регламент процедуры. После этого оставалось дождаться лишь списка судебных примирителей.



Фото: «Номер один»

