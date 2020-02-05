05.02.2020
В Улан-Удэ под контролем приставов снесли шиномонтаж

В Улан-Удэ под контролем приставов снесли шиномонтаж

Предприниматель самовольно возвел здание мастерской в полосе отвода железной дороги  

В Улан-Удэ судебные приставы обязали предпринимателя освободить земельный участок от металлического сооружения, возведенного недалеко от супермаркета «Абсолют» по улице Мокрова. С таким заявлением в суд обратился представитель РЖД, сообщили в УФССП по Бурятии.

Как выяснилось, предприниматель самовольно возвел здание шиномонтажной мастерской в полосе отвода железной дороги, которая предназначенадля обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта.

В службе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого должник приступил к исполнению судебного решения после неоднократных требований судебного пристава-исполнителя и предупреждения об административной ответственности.

После демонтажа здания, полное освобождение участка от остатков строения и мусора пришлось провести железнодорожникам. В дальнейшем ОАО «Российские железные дороги» вправе возместить понесенные расходы за счет средств должника.

Фото: pixabay.com
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