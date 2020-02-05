В Бурятии готовили самолеты, эвакуирующие россиян из КНР

Военнослужащие частей ВВО, дислоцированных в республике, оборудовали места под комфортное размещение людей в салоне военного борта



Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, осуществили подготовку военно-транспортных самолетов ВКС России к эвакуации российских граждан из КНР, где произошла вспышка коронавируса, сообщили в пресс-службе ВВО.



Колона грузовых автомобилей с медицинским оборудованием, средствами индивидуальной защиты, продуктами питания, спальными принадлежностями прибыла в международный аэропорт «Байкал» Улан-Удэ, где оборудована временная стоянка пяти военных самолетов Ил-76 МД.



В самолетах военнослужащие соединения МТО ВВО и гражданский персонал оборудовали места под безопасное и комфортное размещение в салоне военного борта для эвакуируемых граждан.



Специалисты РХБ защиты, военные медики, бортпроводники и специалисты в области вирусологии будут сопровождать российских граждан в ходе всего полета.



На воздушном судне имеются все необходимые современные средства диагностики, индивидуальной защиты, медицинские препараты, также во время полета будет соблюдаться необходимый температурный режим, основные санитарные правила и нормы. Помимо этого для людей будет организовано бесплатное питание. По прибытию на родину россияне пройдут необходимые противоэпидемиологические и профилактические мероприятия в Тюмени.



Второй самолет ВКС уже вылетел из китайского Уханя в Россию, на его борту 64 человека с личными вещами, сообщает



Ранее из Уханя вылетел первый самолет, на борту которого находятся 82 гражданина России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что людей с признаками заболевания среди них нет.



Первый такой самолет вылетел в Китай ранее - во вторник. Желание выехать из провинции Хубэй выразили 132 гражданина РФ, сообщило российское посольство в Пекине. Как ранее заявила вице-премьер Татьяна Голикова, россияне, покинувшие китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области.



В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 20,6 тысячи, умерли 427 человек.



На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить регулярные полеты российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов Аэрофлота в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.



Фото: Минобороны РФ Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, осуществили подготовку военно-транспортных самолетов ВКС России к эвакуации российских граждан из КНР, где произошла вспышка коронавируса, сообщили в пресс-службе ВВО.Колона грузовых автомобилей с медицинским оборудованием, средствами индивидуальной защиты, продуктами питания, спальными принадлежностями прибыла в международный аэропорт «Байкал» Улан-Удэ, где оборудована временная стоянка пяти военных самолетов Ил-76 МД.В самолетах военнослужащие соединения МТО ВВО и гражданский персонал оборудовали места под безопасное и комфортное размещение в салоне военного борта для эвакуируемых граждан.Специалисты РХБ защиты, военные медики, бортпроводники и специалисты в области вирусологии будут сопровождать российских граждан в ходе всего полета.На воздушном судне имеются все необходимые современные средства диагностики, индивидуальной защиты, медицинские препараты, также во время полета будет соблюдаться необходимый температурный режим, основные санитарные правила и нормы. Помимо этого для людей будет организовано бесплатное питание. По прибытию на родину россияне пройдут необходимые противоэпидемиологические и профилактические мероприятия в Тюмени.Второй самолет ВКС уже вылетел из китайского Уханя в Россию, на его борту 64 человека с личными вещами, сообщает Р ИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ. Всех граждан сопровождают военные медики и специалисты в области вирусологии в специальном защитном снаряжении. Состояние перевозимых людей непрерывно контролируется.Ранее из Уханя вылетел первый самолет, на борту которого находятся 82 гражданина России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что людей с признаками заболевания среди них нет.Первый такой самолет вылетел в Китай ранее - во вторник. Желание выехать из провинции Хубэй выразили 132 гражданина РФ, сообщило российское посольство в Пекине. Как ранее заявила вице-премьер Татьяна Голикова, россияне, покинувшие китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области.В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 20,6 тысячи, умерли 427 человек.На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить регулярные полеты российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов Аэрофлота в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.Фото: Минобороны РФ