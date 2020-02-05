В Улан-Удэ служебно-розыскная собака помогла раскрыть грабеж

Мухтар взял след и вывел полицейских к похищенному имуществу

В полицию Улан-Удэ обратился 57-летний горожанин, рассказав о том, что двое неизвестных открыто похитили из сторожки на территории стройки жилого комплекса углошлифовальную машинку. Ущерб составил девять тысяч рублей.Охранник уточнил, что заметил незнакомцев по видеонаблюдению: молодые люди пытались снять деталь со строительного крана. Представившись работниками, они объяснили, что начальник отправил их заменить мотор на спецоборудовании. После неизвестные вместе со сторожем прошли в строительный вагончик и, схватив лежавшую у входа углошлифовальную машинку, скрылись.На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Служебно-розыскная собака Мухтар – подопечный младшего инспектора-кинолога Центра кинологической службы МВД Бурятии Николая Маслова - взяла след на территории стройки. Через 800 метров она привела правоохранителей к частному дому, где был обнаружен и изъят похищенный инструмент (злоумышленники оставили его на хранение хозяину жилища).В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали одного из подозреваемых – неработающего 28-летнего горожанина. Как выяснилось, ранее он уже был судим за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Отметим, что Мухтар уже шесть лет работает по общеразыскному профилю и не в первый раз помогает сотрудникам полиции. В июне прошлого года благодаря подопечному прапорщика полиции Николая Маслова была раскрыта попытка квартирной кражи в Железнодорожном районе. В июле 2017 года – служебная собака помогла полицейским отыскать четырехлетнюю девочку, которую со двора дома в Улан-Удэ увела незнакомая женщина. Мухтар взял запах следа с вещей ребенка, впоследствии малышку нашли.Фото: пресс-служба МВД по Бурятии