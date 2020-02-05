В Бурятии обучение пройдут 400 пожилых людей

Такая возможность появляется не только у «предпенсионеров», но и у всех людей в возрасте «50 плюс»



В 2020 году служба занятости Бурятии продолжит обучать людей предпенсионного возраста в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», сообщили в пресс-службе правительства республики.



Категория обучаемых расширяется, что позволит направлять на профессиональную подготовку и переподготовку не только предпенсионеров, но и всех, кому больше 50 лет, в том числе пенсионеров. Обучение будет проводиться с целью сохранения рабочего места или трудоустройства.



В 2019 году планировалось обучить 334 человека предпенсионного возраста, за три года – около 1200 человек. Но на выделенные финансовые средства органы службы занятости эффективно направили на обучение всех желающих учиться. В итоге профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации прошли 720 предпенсионеров.



В связи с утверждением в январе 2020 года профессиональных стандартов профессиональное обучение является перспективным решением в сохранении рабочих мест для людей в возрасте старше 50 лет. В настоящее время центры занятости республики прорабатывают возможность обучения сотрудников лесного хозяйства по программе дополнительного профессионального образования «Лесной пожарный» с целью соответствия их профстандарту.



Для участия в программе необходимо обратиться в ближайший Центр занятости населения по месту жительства. Телефон горячей линии службы занятости: 41-70-41.





Фото: egov-buryatia.ru

