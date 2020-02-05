В Улан-Удэ откроются две новые государственные аптеки

Их цель – торговля эффективными и безопасными препаратами по доступным ценам



В Улан-Удэ 7 февраля в рамках регионального плана по развитию в Бурятии государственных аптек и аптечных пунктов открываются две аптеки государственного предприятия «Бурят-Фармация». Аптеки располагаются по адресам: ул. Сухэ-Батора 16а и ул. Гагарина 27, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Первоочередной задачей открываемых аптек является обеспечение доступности для населения эффективных и безопасных лекарственных препаратов, в том числе низкого ценового сегмента. Для покупателей будут доступны более 7 000 наименований лекарств и сопутствующих товаров.



Удобный график работы, отпуск лекарственных препаратов льготным категориям граждан, неукоснительное соблюдение требований к условиям хранения лекарственных препаратов, порядку их отпуска, предоставление скидки на лекарственные препараты для пенсионеров, прием и бронирование заказов, квалифицированные консультации специалистов - вот неполный перечень профессиональных фармацевтических услуг в новых аптеках.



Адреса:



г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора 16а

тел. 372804



Режим работы



понедельник-пятница: с 8:00 до 21:00,

суббота: с 9:00 до 21:00,

воскресенье: с 9:00 до 20:00.



г. Улан-Удэ ул. Гагарина 27

тел. 372509



Режим работы



понедельник-суббота: с 8:00 до 21:00,

воскресенье: с 9:00 до 20:00.



Фото: egov-buryatia.ru