В Улан-Удэ продажи путевок в Таиланд и Вьетнам упали почти до нуля

Снижение цен на туры не помогло остановить падение спроса





Эпидемия китайского коронавируса уже нанесла удар по туристической отрасли Бурятии: туристы сдают путевки, высокий сезон отпусков в страны Юго-Восточной Азии практически сорван. С 1 февраля отменен прямой рейс «Улан-Удэ – Пекин». Но убытки могли быть и больше

- В конце 2019 года, еще до эпидемии, по экономическим причинам отменили прямые рейсы на китайский остров Хайнань, - говорит улан-удэнский менеджер по туризму Мария Головинская. - И если бы сегодня чартер летал, то тогда проблем с отменами было бы гораздо больше. Поэтому трудно сказать, у скольких наших туристов сорвался отдых, думаю, что не у многих. Поскольку очень вовремя в декабре был запущен прямой рейс из Улан-Удэ на тайский курорт Пхукет, оттянувший от Китая поток туристов.Как отмечают эксперты, свою роль сыграло и то, что январь считается холодным месяцем для поездок в Китай, даже на популярном у туристов острове Хайнань дуют холодные северные ветры, а море становится некомфортным. И туристы в это время года чаще всего выбирают более прогретые Тайланд и Вьетнам. В этих странах пока ситуация с коронавирусом остается под контролем.Тем не менее, в Улан-Удэ продажи путевок в целом в Юго-Восточную Азию практически прекратились. Несмотря на обвал цен со стороны туроператоров, отелей, резкое удешевление тайского бата и понижение стоимости авиарейсов из Иркутска в Таиланд и Вьетнам.- Если за неделю до объявления о распространении коронавируса был высокий спрос на февраль-март, то сегодня просто все встало, туристы пока выжидают, - сетует Мария Головинская. - Думаю, что когда появятся признаки локализации и ликвидации вспышки болезни, тогда мы будем надеяться на восстановление объема продаж.Напомним, прямые рейсы из Улан-Удэ до Пхукета возобновились лишь в декабре 2019 года.Служба информации «Номер один»Фото: pixabay.com