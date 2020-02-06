В Бурятии примут программу развития языков коренных народов Севера

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Бурятии обсудила с главой республики проблемы эвенков и сойотов



В Бурятии будет разработана и принята программа сохранения и развития языков коренных малочисленных народов Севера по аналогии с программой развития бурятского языка. Такое поручение глава республики Алексей Цыденов дал правительству региона, сообщили в его пресс-службе.



Темы изучения и сохранения родных языков и подготовки педагогов-словесников затрагивались на встрече Алексея Цыденова с активом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Бурятии (КМНС).



В республике в пяти школах четыре педагога преподают эвенкийский язык и литературу, общий охват учащихся по этим дисциплинам в 2018-2019 учебном году составил 173 человека. Культуру коренных малочисленных народов преподают в детских садах и организациях дополнительного образования общим охватом более полутора тысяч учащихся.



«Из 18 сельских поселений с эвенкийским населением эвенкийский язык изучается только в пяти школах. Но при этом, не ведется изучение эвенкийского языка ни в одном детском дошкольном учреждении. Этот вопрос касается и трудоустройства наших выпускников и преподавания, и изучения языка», - рассказала о проблемах Гарма-Ханда Гунжитова», директор высшей школы бурятского языка и литературы Восточного института Бурятского госуниверситета.



«Одним из решений по бурятскому языку стало то, что мы воспитателям детского сада выплачиваем 15% плюсом к заработной плате. Вот эвенкийскому и сойотскому языкам нужно принять точно такое же решение, оформить соответствующим образом и в бюджете предусмотреть»,- сказал Алексей Цыденов.



Что же касается госпрограммы сохранения и развития языков коренных малочисленных народов Севера, то в нее войдут меры поддержки, которые показали свою эффективность в программе господдержки бурятского языка.



Напомним, на прошедшем в ноябре 2019 года заседании Совета по межнациональным отношениям президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить организацию целевого в вузах представителей коренных малочисленных народов по ряду гуманитарных направлений и обеспечить их трудоустройство.



В настоящее время в семи муниципальных образованиях Бурятии проживают 2974 эвенков и 3579 сойотов. Участники совещания обсуждали основные проблемы развития, перспективы и вопросы традиционных видов деятельности северных народов.



«Социальное, экономическое взаимодействие и жизнь коренных малочисленных народов Севера – это важный вопрос. Здесь у нас есть проблемы, которые требуют решения. Это касается рыболовства и традиционных видов деятельности. В рамках «дальневосточной» субсидии и национальных проектов сейчас реализуется много инициатив в районах преимущественного пребывания коренных малочисленных народов Севера – в Баунтовском, Северо-Байкальском и Окинском. Только по «дальневосточной» субсидии у нас предусмотрено более 400 млн рублей на мероприятия социальной направленности», - сказал Алексей Цыденов.



На реализацию национальных проектов в 2019 году было направлено: в Окинский район – 4,5 млн рублей, в Баунтовский эвенкийский район – 1,3 млн рублей, в Северо-Байкальский район – 34,7 млн рублей. В 2020 году запланировано направить: 6,8 млн рублей в Баунтовский эвенкийский район; 33,95 млн рублей в Окинский район; 6,8 млн рублей в Северо-Байкальский район.



«Мы пытаемся выработать особую стратегию развития этих территорий, а также традиционных отраслей экономики и прописать их в наших стратегиях развития районов», - подчеркнул Владимир Аюшеев, президент Ассоциации коренных малочисленных народов севера Бурятии



Фото: egov-buryatia.ru

