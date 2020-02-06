Плохо дышать? Звоните!

«Горячую линию» по проблеме загрязнения воздуха проводит природоохранная прокуратура
«Горячую линию» по вопросу «Охрана атмосферного воздуха от загрязнения» проведет сегодня, 6 февраля, Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура с 14:00 до 18:00.
Обращения, вопросы и предложения граждан будут приниматься по тел. 8 (3012) 44-20-26, 8 (3012) 44-54-05, а также по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 9 Б, каб.302, 308, сообщили в надзорном органе.
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