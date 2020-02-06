Бывшего зампреда правительства шокировали балконы в центре Улан-Удэ

Владимир Матханов призвал чиновников бороться с архитектурным уродством





Бывший зампред правительства Бурятии по социальному развитию Владимир Матханов опубликовал в «Фейсбуке» возмущенный пост по поводу архитектурного облика Улан-Удэ. Негодование бывшего чиновника, в частности, вызвали балконы в жилом доме на проспекте 50-летия Октября.







«Конечно, предыдущие администрации от души «постарались украсить» облик города. Много видел похожих «чудес» в интернете, но не думал, что встречу в самом центре нашей столицы. Я уж не говорю про окраины города, где давно уже архитектурная какофония пышет буйным цветом из-за самозахвата земель и анархии. Главы городских районов обязаны отвечать за вверенную территорию, рыскать по ней без передыху, чтобы предотвращать любые действия, уродующие облик столицы, а не открывать с помпой водоколонки и общественные туалеты (это, конечно, хорошо, но пора прекращать этим гордиться)», написал Владимир Матханов.





По словам бывшего зампреда, он понимает людей, желающих улучшить жилищные условия любым способом, в том числе и таким.«Но на то и административные комиссии, главные архитекторы, технадзоры и т.д, чтобы от такого «творчества» не пострадали соседи: ни физически, ни эстетически», - резюмировал экс-чиновник.Фото: с личной страницы Владимира Матханова