Иркутский бизнесмен захватил почти 900 гектаров побережья Байкала

Прокуратура пытается вернуть государству их и часть Чивыркуйского залива, озера Малый Арангатуй, а также акватории реки Исток





Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура в судебном порядке оспаривает права крупного предпринимателя из Иркутска на 860 гектаров земель на побережье Байкала. Прокурорской проверкой установлено незаконное формирование, постановка на кадастровый учет и предоставление в частную собственность уникальной природной территории, сообщили в надзорном органе.В состав спорных земель в том числе вошли: водно-болотные угодья, акватория реки Исток, озера Малый Арангатуй, Чивыркуйского залива Байкала и его береговая полоса.«Несмотря на очевидное нахождение территории в границах земель водного фонда, фактическое покрытие части участка водой, заключений специалистов и уполномоченных органов, подтверждающих данные факты, суд посчитал недоказанными доводы прокурора. Согласно выводам судебного акта, из-за отсутствия установленных границ водных объектов нельзя доказать неправомерность владения примыкающей к водоемам землей», - отмечают в прокуратуре.В настоящее время постановленное судебное решение оспаривается прокуратурой в апелляционном порядке в Верховном суде Бурятии.По мнению прокурора, формальный подход к разрешению судьбы особо ценных байкальских земель недопустим. Правомерно определить границы водных объектов возможно не только путем внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости, но и путем использования государственных топографических карт, фактического обследования участков, что и было сделано. Более того, в период рассмотрения дела в рамках государственного контракта проводились работы по описанию местоположения береговой линии озера Байкал. Природоохранная прокуратура настаивает на заявленном иске, с учетом всех имеющихся документов и доказательств требует принятия законного и справедливого судебного акта.О результатах разрешения судебного спора будет сообщено дополнительно.Фото: baikalproc.ru