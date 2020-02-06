Китайский вирус закрыл бурятским туристам дорогу в Тайланд

В Бурятии отменяется прямой беспосадочный рейс Улан-Удэ – Пхукет (Тайланд), который был введён в расписание полётов аэропорта «Байкал» в декабре 2019 года. Компания «Пегас-туристик» - организатор рейса – уведомила туроператоров о прекращении полётов с 1 марта. Ранее предполагалось продлить сроки чартерной программы до 11 апреля.
В компании не комментируют причины сокращения сроков полётной программы, однако местные туроператоры полагают, что это связано с эпидемией китайского короновируса и появлением первых заразившихся в Тайланде.
Как уже сообщал «Номер один», продажи туров практически во всю Юго-Восточную Азию в связи с эпидемией «просели»
, и туроператор решил застраховаться от рисков, поскольку ранних продаж в Улан-Удэ на Пхукет на март-апрель практически не было.
Фото: pixabay.com
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