Китайский вирус закрыл бурятским туристам дорогу в Тайланд

Прямые полеты из Улан-Удэ в Пхукет прекратятся с 1 марта





В Бурятии отменяется прямой беспосадочный рейс Улан-Удэ – Пхукет (Тайланд), который был введён в расписание полётов аэропорта «Байкал» в декабре 2019 года. Компания «Пегас-туристик» - организатор рейса – уведомила туроператоров о прекращении полётов с 1 марта. Ранее предполагалось продлить сроки чартерной программы до 11 апреля.