Сотрудники ГИБДД Бурятии пересаживаются на «Шкоды»

В погоне за нарушителями они могут разгоняться до 230 км/ч





В столице Улан-Удэ сотрудникам ГИБДД вручили 46 новых патрульных автомобилей, поступивших в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ключи от служебного транспорта сотрудникам районных подразделений Госавтоинспекции вручил начальник ГИБДД Бурятии Павел Югов.

Обновление автопарка коснулось всех территориальных подразделений органов внутренних дел. 23 автомобиля «Шкода Октавиа» и 23 автомобиля «УАЗ-Патриот» будут патрулировать дороги в сельской местности, на городских улицах и трассах федерального значения, рассказали в МВД Бурятии.





Служебные автомашины оснащены сигнальной громкоговорящей установкой, радиостанцией, аппаратным программным комплексом видеонаблюдения и системой ГЛОНАСС.Технические возможности автомашин «Шкода Октавиа» позволяют развивать скорость 100 км/час за 7,3 секунды, а максимальная скорость составляет 231 км/час.Фото: МВД Бурятии