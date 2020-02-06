Бурятским балетом спекулируют в Москве

«Театральная мафия» продает билеты на постановку «Талисмана» за 15 тыс рублей



В Москве за два дня раскуплены поступившие в продажу билеты на единственную в мире постановку восстановленного в Бурятии классического балета «Талисман», сообщили в минкультуре республики.



Интересом московской публики к уникальному спектаклю и объясняется активность спекулянтов, несмотря на действующий закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия.



«Талисман» на музыку Рикардо Дриго был поставлен в Улан-Удэ весной 2019 года Александром Мишутиным, художественным руководителем Международной балетной школы в Токио, известным по работе в лучших балетных труппах театров России – Московского академического Музыкального театра К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Имперского русского балета, Кремлевского балета. Осуществленная им постановка стала значимым событием в балетном мире и сделала спектакль уникальным, поскольку только в Улан-Удэ «Талисман» можно увидеть полностью: обычно зрителям показываются лишь отдельные номера из этого балета. В нем языком танца рассказывается романтичная история из древней Индии о первой любви Нирити – дочери повелительницы небесных духов и магараджа Нуреддина, таинственном талисмане, окутанных тайной событиях и счастливым воссоединением влюбленных.



В итоге «Талисман» трижды номинирован на национальную премию «Золотая маска» («Лучший балетный спектакль», «Работа балетмейстера», «Балет-современный танец/Женская роль»). Уже 29 февраля балетная труппа и оркестр театра представят спектакль в столичном театре «Геликон-опера» на суд жюри. Церемония награждения самой престижной театральной премии России состоится 15 апреля в концертном зале «Зарядье».



К слову, на родной сцене в Улан-Удэ «Талисман» покажут 12 февраля и 11 марта. Стоимость билетов варьируется в скромном диапазоне от 250 до 800 рублей.



Фото: minkultrb.ru

