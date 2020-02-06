Компания РЖД увеличила доплаты бамовцам

Размер единовременного вознаграждения за стаж в районе БАМа вырос



С января 2020 года за каждые пять лет бамовского стажа работникам будут выплачивать 1,5 месячной тарифной ставки (оклада), сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.



Ранее размер вознаграждения составлял: за 5 лет стажа – 0,5 месячной тарифной ставки (оклада); за 10 лет стажа – 1месячную тарифную ставку (оклад); за 15 и далее за каждые 5 лет стажа - 1,5 месячной тарифной ставки (оклада).



В 2020 году вознаграждение в повышенном размере получит 1 тысяча работников структурных подразделений, работающих на Восточно-Сибирской железной дороге от станции Лена до станции Хани, у которых стаж работы на БАМе составит в текущем году 5 и 10 лет, работникам со стажем 15, 20 лет и т.д. вознаграждение будет выплачено в том же размере.



Помимо этого, продолжают действовать ранее определенные льготы и социальные гарантии для проживающих на отдаленных линейных станциях работников, в том числе зональные надбавки к заработной плате. Так, молодому специалисту гарантировано единовременное пособие для обустройства в размере 250 тысяч рублей. Затем производится единовременная выплата-вознаграждение в размере 0,5 должностного оклада по истечении первого и второго года работы.



Также выплачивается пособие в размере 50% минимальной заработной платы, установленной в ОАО «РЖД» на воспитание ребенка в возрасте от трех до семи лет при отсутствии в малонаселенной местности дошкольных образовательных учреждений.



Для закрепления квалифицированных кадров решаются вопросы социальной направленности. Особое внимание уделяется обеспечению работников жильем. До 2025 года в планах ВСЖД строительство еще пяти типовых домов на станциях Северобайкальск, Таксимо и Новая Чара.



Фото: visual.rzd.ru

