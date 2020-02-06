В Улан-Удэ вновь стали раздевать на улицах

Росгвардейцы по горячим следам задержали подозреваемых в грабеже



В Улан-Удэ злоумышленники отобрали у подростка деньги, сняв с него джинсы и кофту. Нападавших задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии, сообщили в ее пресс-службе.



В полицию об ограблении внука сообщил житель Октябрьского района. Когда подросток шел домой, возле гаражей его остановили двое мужчин, отобрали имеющиеся деньги в сумме 100 рублей и заставили снять джинсы и кофту. Однако отдали взамен свои старые вещи.



Получив информацию, ближайшие группы задержания в ходе отработки прилегающего жилого массива обнаружили подозреваемых на соседней улице. Похищенные джинсы и кофту один из злоумышленников надел на себя. Подросток опознал и свою одежду, и обидчиков.



Задержанные, неоднократно судимые жители Улан-Удэ 1991 и 1988 годов рождения, доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.



Фото: Росгвардия

