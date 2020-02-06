В Улан-Удэ жизнь бродячей собаки подорожала вдвое

В этом году в столице Бурятии отловят всего пять тысяч бездомных животных



Комитет городского хозяйства мэрии Улан-Удэ объявил аукцион на отлов безнадзорных животных. Стартовая стоимость торгов 18,8 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен в течение года отловить 4790 бродячих собак. Это более чем в два раза меньше, чем в 2019 году.

Напомним, в 2019 году бюджет города потратил на отлов бездомных собак около 15,5 млн рублей. На эти деньги, согласно условиям контрактов, подрядчики должны были выловить более 10,5 тысяч животных. То есть, на отлов одной собаки приходилось 2231 рубль.



По новому контракту стоимость отлова одного животного возросла почти в два раза, до 4790 рублей. Объяснение этому простое – новый закон «Об ответственном обращении с животными».



Как уже сообщал «Номер один», если раньше большинство пойманных собак просто уничтожалось, то теперь



Состоится ли вообще объявленный аукцион, еще большой вопрос. На данный момент с приютами для собак в Улан-Удэ большая «напряженка». Таким образом, победителю аукциона придется строить и содержать свой приют.



Кроме того, подрядчиков может не устроить и цена контракта. Так, при обосновании стартовой цены аукциона были сделаны запросы цен. Согласно ответам, потенциальные подрядчики назвали следующие суммы: 19, 24 и 36 млн рублей. В результате начальная минимальная цена контракта составила 26,4 млн рублей. Однако выделять на бродячих собак столько денег бюджет оказался не готов, поэтому стоимость контракта уменьшили до лимитов бюджетных обязательств – 18,6 млн рублей.



Фото: «Номер один» Напомним, в 2019 году бюджет города потратил на отлов бездомных собак около 15,5 млн рублей. На эти деньги, согласно условиям контрактов, подрядчики должны были выловить более 10,5 тысяч животных. То есть, на отлов одной собаки приходилось 2231 рубль.По новому контракту стоимость отлова одного животного возросла почти в два раза, до 4790 рублей. Объяснение этому простое – новый закон «Об ответственном обращении с животными».Как уже сообщал «Номер один», если раньше большинство пойманных собак просто уничтожалось, то теперь будет действовать другая схема . С 1 января бродячие собаки должны проходить по алгоритму «отлов – стерилизация - вакцинация - возврат в прежнее место обитания с неснимаемой меткой». Выпуск их также должен быть зафиксирован на видео. Теперь даже собаки, отличающиеся немотивированной агрессией, после проведения всех процедур должны остаться в приютах и содержаться там до естественной смерти. Если псу повезет, то ему найдут человека, который захочет взять четвероногого домой. Умертвлять животных можно будет лишь по двум причинам: если собака больна тяжелым, неизлечимым заболеванием, что подтверждено ветеринаром или у нее есть неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью.Состоится ли вообще объявленный аукцион, еще большой вопрос. На данный момент с приютами для собак в Улан-Удэ большая «напряженка». Таким образом, победителю аукциона придется строить и содержать свой приют.Кроме того, подрядчиков может не устроить и цена контракта. Так, при обосновании стартовой цены аукциона были сделаны запросы цен. Согласно ответам, потенциальные подрядчики назвали следующие суммы: 19, 24 и 36 млн рублей. В результате начальная минимальная цена контракта составила 26,4 млн рублей. Однако выделять на бродячих собак столько денег бюджет оказался не готов, поэтому стоимость контракта уменьшили до лимитов бюджетных обязательств – 18,6 млн рублей.Фото: «Номер один»