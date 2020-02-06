В Бурятии получил реальный срок отец-садист

В Бурятии суд признал 33-летнего жителя Мухоршибирского района виновным в «истязании заведомо несовершеннолетней, находящейся в беспомощном состоянии». Мужчина издевался на родной дочерью –школьницей, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
Следствием и судом установлено, что мужчина, явно выходя за рамки разумных мер воспитательного воздействия, систематически наносил побои своей малолетней дочери за мелкие, незначительные провинности. Помимо ударов руками и ремнем по телу, злоумышленник применял другие изощренные приемы, причинявшие ребенку физические и психические страдания. К примеру, душил, бил головой об стол.
Однажды он вывел ребенка на улицу и заставил бежать перед своим автомобилем, при этом, увеличивая скорость и создавая опасность наезда на девочку, если она остановится или снизит темп бега.
В школе, отвечая на вопросы учителей о кровоподтеках на теле, девочка заверяла, что они образовались от ее падений во время игр. Однако, однажды ее одноклассник рассказал, что потерпевшую избивает отец, после чего работники образовательного учреждения обратились в правоохранительные органы.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Напомним
, в самом начале года Мухоршибирский районный суд рассмотрел дело пенсионерки, которая полтора года истязала своих внучек. Насилие происходило на глазах родственников, но никто не вмешивался. Суд признал пенсионерку виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.
Фото: pixabay.com
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