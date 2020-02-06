В Бурятии получил реальный срок отец-садист

Он избивал и душил родную дочь-школьницу, которая скрывала издевательства





В Бурятии суд признал 33-летнего жителя Мухоршибирского района виновным в «истязании заведомо несовершеннолетней, находящейся в беспомощном состоянии». Мужчина издевался на родной дочерью –школьницей, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, что мужчина, явно выходя за рамки разумных мер воспитательного воздействия, систематически наносил побои своей малолетней дочери за мелкие, незначительные провинности. Помимо ударов руками и ремнем по телу, злоумышленник применял другие изощренные приемы, причинявшие ребенку физические и психические страдания. К примеру, душил, бил головой об стол.



Однажды он вывел ребенка на улицу и заставил бежать перед своим автомобилем, при этом, увеличивая скорость и создавая опасность наезда на девочку, если она остановится или снизит темп бега.



В школе, отвечая на вопросы учителей о кровоподтеках на теле, девочка заверяла, что они образовались от ее падений во время игр. Однако, однажды ее одноклассник рассказал, что потерпевшую избивает отец, после чего работники образовательного учреждения обратились в правоохранительные органы.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.







Фото: pixabay.com

В Бурятии суд признал 33-летнего жителя Мухоршибирского района виновным в «истязании заведомо несовершеннолетней, находящейся в беспомощном состоянии». Мужчина издевался на родной дочерью –школьницей, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием и судом установлено, что мужчина, явно выходя за рамки разумных мер воспитательного воздействия, систематически наносил побои своей малолетней дочери за мелкие, незначительные провинности. Помимо ударов руками и ремнем по телу, злоумышленник применял другие изощренные приемы, причинявшие ребенку физические и психические страдания. К примеру, душил, бил головой об стол.Однажды он вывел ребенка на улицу и заставил бежать перед своим автомобилем, при этом, увеличивая скорость и создавая опасность наезда на девочку, если она остановится или снизит темп бега.В школе, отвечая на вопросы учителей о кровоподтеках на теле, девочка заверяла, что они образовались от ее падений во время игр. Однако, однажды ее одноклассник рассказал, что потерпевшую избивает отец, после чего работники образовательного учреждения обратились в правоохранительные органы.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Напомним , в самом начале года Мухоршибирский районный суд рассмотрел дело пенсионерки, которая полтора года истязала своих внучек. Насилие происходило на глазах родственников, но никто не вмешивался. Суд признал пенсионерку виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.Фото: pixabay.com