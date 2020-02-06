В Бурятии глава райцентра Курумкан подозревается в мошенничестве

Он вымогал деньги у местной жительницы за мнимое содействие в получении квартиры



В Бурятии руководителем Следственного управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении главы райцентра Курумкан - 43-летний чиновник подозревается в «покушении на мошенничество с использованием служебного положения», сообщили в управлении.



По данным следствия, в администрацию муниципального образования сельское поселение «Курумкан» обратилась местная жительница, нуждающаяся в жилье, с заявлениями о предоставлении ей квартиры из муниципального жилого фонда. Глава поселения проинформировал ее наличии свободной квартиры и пообещал предоставить ее. Но позже чиновник решил нажиться за счет женщины.



Действуя из корыстных побуждений, он рассказал потерпевшей, что на указанную квартиру претендуют наследники ранее проживавшего там человека, которые, якобы, согласны отступится от своих прав за 250 тыс рублей. После этого, глава поселения предложил женщине свои услуги в качестве посредника, пообещав передать деньги.



Поверив должностному лицу, женщина собрала часть суммы и 17 декабря прошлого года перевела 30 тыс рублей на лицевой счет главы поселения. Однако позже потерпевшая заподозрила обман и обратилась в правоохранительные органы.



Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД. После этого оно передано для дальнейшего расследования в Баргузинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Бурятии. В настоящее время по нему проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы.



Подозреваемый чиновник задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста.



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