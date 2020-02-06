В Улан-Удэ выявлена группа «антиплиточных» троллей

Результаты голосования по плитке из отходов не примут во внимание





В Улан-Удэ на сайте «Активный горожанин» завершилось голосование по тротуарной плитке из переработанного мусора. Однако его результаты не будут приняты во внимание, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Число горожан, голосовавших за и против тротуарной плитки из переработанного мусора, оказалось практически одинаковым: 49 % считают ее не скользкой и приятной на вид, 51% считает скользкой и некрасивой.«В социальных сетях общественники высказали мнение, что голосование вызывает сомнения, зафиксирована активность в ночное время, когда одновременно несколько десятков человек голосовали против плитки из отходов», сообщили в пресс-службе мэрии.В связи с этим организатор голосования – Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ, признал результаты недействительными. В ближайшее время комитет проведет рабочую встречу с производителем плитки из отходов и примет решение, каким образом организовать ее тестирование на улицах города.Напомним, плитку из переработанных полиэтиленовых пакетов производства ООО «Республиканский центр переработчиков отходов» уложили в конце декабря прошлого года в качестве эксперимента на небольшом участке у Гостиных рядов, чтобы горожане смогли оценить ее качество.Фото: мэрия Улан-Удэ