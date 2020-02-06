В Бурятии разыскивают родственников бойцов, погибших на войне

На хуторе Логовский Перекопского поселения Клетского района Волгоградской области в месте захоронения бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны, установлен памятник.
Здесь, среди солдат, покоятся и бойцы из Бурятии. К сожалению, памятной таблички с именами героев, на монументе нет. Администрация сельского поселения разыскивает родственников солдат, чтобы увековечить имена солдат.
Если вы нашли в списке своего родственника, погибшего на фронтах войны, вы можете сообщить об этом членам инициативной группы. Телефон для связи - 8 924 475 81 58 Матвеева Любовь Гавриловна (координатор).
Фото https://gazeta-n1.ru/stock
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