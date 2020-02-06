В Улан-Удэ ОНФ проводит мониторинг цен на противовирусные препараты и маски

В последнее время в Бурятии цены на маски и противовирусные средства стали расти небывалыми темпами. Причины – эпидемия гриппа и ажиотаж, связанный с распространением короновируса. Фронтовики решили проверить, в каких аптеках решили «спекулировать» такими товарами.
- Просим жителей Бурятии принять активное участие в мониторинге и отправлять нам сигналы о завышении цен. Для этого необходимо направить нам чек с указанием адреса аптеки и датой покупки. Отправить информацию можно в комментариях, по электронной почте 03region@onf.ru
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, https://ok.ru/group/55928800411714
, а также направить сигнал в приложении «Прямая линия. Продолжение», - призывают жителей Бурятии представители ОНФ.
Мониторинг проводится до 11 февраля.
Фото: "Номер один"
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