В колонии Бурятии нарушали права осужденных

Им не выдавали спецодежду и средства защиты





Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выявила нарушения в Лечебно-исправительном учреждении №5 УФСИН России по РБ.

«Администрация учреждения надлежащим образом не соблюдала права осужденных при организации охраны и безопасных условий труда. Заключенные работали без специальной одежды, у работников котельной не было средств индивидуальной защиты. Выявлены нарушения в заполнении документации по безопасности труда осужденных», сообщили в надзорном ведомстве.За нарушение трудового законодательства учреждение привлечено к административной ответственности и оштрафовано.Фото: «Номер один»