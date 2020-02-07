В Бурятии жилье вместо нуждающихся получила мать депутата

Пенсионерка приватизировала муниципальную жилплощадь, а после продала





В 2011 году администрация города Бабушкин выделила матери председателя местного Совета депутатов помещение для улучшения жилищных условий. Людей, действительно нуждавшихся и стоявших на очереди, просто подвинули/

В городе Бабушкин Кабанского района у ОАО «РЖД» имелось ведомственное общежитие, где проживали сотрудники железной дороги. В 2008 году «РЖД» и администрация Бабушкина заключили договор дарения. Так, общежитие из ведомственного превратилось в муниципальное. С тех пор, по словам активиста, обратившегося в редакцию, и стали происходить странные вещи.- В 2011 году администрация выделила пенсионерке Анне Николаевне Карнаковой холл в бывшем железнодорожном общежитии. Якобы для улучшения жилищных условий, хотя у Карнаковой есть свой добротный частный дом и в очереди на улучшение жилищных условий она никогда не стояла. А ее дочь Екатерина Аверина работала и продолжает работать председателем Совета депутатов города Бабушкин, - возмущенно рассказывает депутат из Бабушкина Александр Басс.По словам депутата, на данную жилплощадь претендовали нуждающиеся в улучшении жилищных условий жители города, о чем можно узнать из протоколов заседаний жилищно-бытовой комиссии. Согласно протоколу от 31 мая 2011 года, помещения в общежитии на третьем этаже должны были получить два человека: один - с южной стороны, другой – с северной. Но уже на следующем заседании ситуация изменилась.«К нам поступило ходатайство от Селиверстова Л.В., депутата райсовета, о выделении жилого помещения для А.Н. Карнаковой. Я не против. Давайте рассмотрим, какие еще заявления есть», - следует из слов председателя комиссии Виктора Ларюшкина. Далее один из членов комиссии называет фамилии еще двух людей, нуждающихся в жилье. Отметим, что кандидатуру одного из претендентов, предварительно утвержденную на предыдущем заседании комиссии, решительно отвергли, так как «он пьет, плохо работает и долго ли продержится на работе, неизвестно». По двум новым кандидатурам у районных чиновников также были собственные выводы об их материальном положении: «У Т. ничего нет, но он проживает в дедовом доме. У Б. нет денежных средств для восстановления».Следующей слово на заседании взяла председатель Совета депутатов Екатерина Аверина: «У Карнаковой дом собственный, но нет нормальных жилищных условий для пожилого человека, нет воды и канализации, она болеет, ей требуется благоустроенное жилье». В результате именно мать председателя Совета депутатов и получила жилье в спорном помещении – на третьем этаже с южной стороны.Но не только выделение жилья вне очереди возмущает активного депутата из Бабушкина – при выделении жилплощади матери чиновницы нарушены права семьи, ранее получившей квартиру в общежитии. Молодую семью, получившую квартиру в 2001 году, «попросили» ее освободить «для переоборудования для пенсионерки».Кроме того, Екатерина Аверина приватизировала полученную квартиру, а в 2018 году председатель Совета депутатов продала ее почти за миллион рублей.- Мать Екатерины Авериной все это время проживала в своем доме, ей там сделали ремонт – провели воду, канализацию, а квартиру в общежитии они сдавали в аренду, - говорит Александр Басс.Он и еще шестеро активистов обращались с жалобой на действия председателя Совета депутатов и жилищно-бытовой комиссии в прокуратуру. Прокурор Кабанского района в сентябре 2019 года выписал на имя главы Бабушкина Леонида Селиверстова представление об устранении нарушений, а также привлечении виновного лица к административной ответственности. Однако, как утверждает неравнодушный депутат, глава города на представление никак не отреагировал. Леонид Селиверстов не смог оперативно прокомментировать «Номер один» эту ситуацию.Александр Басс, не удовлетворившись ответом районной прокуратуры, обратился с жалобой к руководителю приемной президента РФ в Бурятии Сергею Ромахину и в правительство республики.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: pixabay.com