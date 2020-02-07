Мэр Улан-Удэ проверил работу новых тракторов

Градоначальник пообещал закупить еще больше коммунальной техники





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил работу новых тракторов «Беларус» в центре города на Гостиных рядах, а также качество уборки лаповым снегопогрузчиком в переулке Серова на Батарейке, сообщили в пресс-службе администрации города.

- Мы будем обновлять технику для нашего Комбината по благоустройству. В этом году закупаем новой техники на 42 млн рублей. Три облегченных трактора «Беларус» уже поступили в конце января в наш город. Убираемая площадь тротуаров у нас составляет почти 800 тысяч квадратных метров, в прошлом году убирали только 200 тысяч. Благодаря вот таким помощникам, облегченным тракторам, которые не портят нашу плитку, мы можем убирать больше половины имеющихся площадей. Постепенно набирая обороты, постепенно пополняя парк техники, мы сможем убирать все наши улицы и тротуары. Именно такая техника, облегчённая и манёвренная, может работать в стесненных условиях, в зауженных местах на тротуарах и самое главное – днём. Большая техника работает в основном ночью, с десяти вечера до семи утра. Всю ночь убирает, чтобы не создавать помехи нашим горожанам на дорогах днем, - сказал мэр.





Минитракторы «Беларус» легче практически в два раза прежних тракторов-щеток, поэтому они не повреждают тротуарное покрытие. Еще одно преимущество - компактные размеры трактора позволяют ему перемещаться в потоке машин днем, не создавая помех.В переулке Серова мэр проверил качество уборки лаповым снегопогрузчиком, который хвалят коммунальщики. Такой погрузчик загружает самосвал снегом в среднем за пять минут, тогда как тот же объем два работника выполнят в среднем за два часа. В парке коммунальной техники города имеется три лаповых снегопогрузчика. В этом году планируется поступление еще одного.- У нас в плане поставка еще семи единиц техники, в том числе лапового снегоуборщика. Но нам необходимо закупать и самосвалы - это те работяги, которые работают и зимой, и летом. Зимой у нас с каждым годом места для накопления снега отодвигаются всё дальше от города. Самосвалу на выгрузку машины от снега надо потратить 16 километров в одну сторону, 16 километров в другую, поэтому технику надо, конечно, обновлять, закупать, - отметил мэр по итогам объезда.Фото: мэрия Улан-Удэ