Парадоксы времени

Почему в детстве оно течет незаметно, а с годами летит, как поезд с обрыва?



Каждый из нас по-своему воспринимает время. Одним вечно его не хватает, они торопятся и все равно ничего не успевают. Другие не устают удивлять окружающих тем, что как-то умудряются переделать за сутки множество дел. Третьи часов не наблюдают и вполне счастливы. Что это за штука такая – время? Как и почему оно течет для нас то медленно, то быстро, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.



Фокус на времени



- Игорь Валерьевич, давайте поговорим о таком понятии, как время. Как в психологии понимается эта категория, в чем ее особенности?



- Время, как известно, понятие относительное, как в физическом плане, так и в психологическом, – оно очень субъективно. В этом плане один из самых интересных вопросов – как человек воспринимает время?



В общей психологии выделяется такой отдельный вид восприятия, как восприятие времени и пространства. Это определенное перцептивное действие, интегративная работа анализаторных систем, систем мозга и познавательных процессов. То есть достаточно сложное явление, связанное и с мышлением, и с личностными особенностями, и со степенью зрелости мозга, и с опытом и многим другим.



В этом плане восприятие времени различается по скорости его протекания. Ни для кого не секрет, что для одного человека один и тот же отрезок времени протекает по-разному, в зависимости от того, в каких условиях это происходит, чем он занимается. Время пролетает быстро и незаметно, если человек увлеченно занимается какой-нибудь деятельностью. Однако когда ожидаем чего-то, предвкушаем удовольствие или, наоборот, наступления каких-то неприятных событий, то время для нас растягивается.



Во многом это связано с тем, что мы фокусируемся на времени. То есть когда заостряем свое внимание на течении времени, то оно растягивается, а если не фокусируемся на нем, то замедляется. Получается, что скорость времени для каждого конкретного человека зависит от того, насколько человек сфокусирован на восприятии времени.



Когда говорим о фокусировке, конечно, имеем в виду такие временные отрезки, как минуты и часы. Что касается более длительных - месяцев и лет - то здесь прослеживается четкая закономерность: чем старше становится человек, тем быстрее течет для него время.



Для пятилетнего дошкольника фраза «через неделю» означает очень большой период. Он будет длиться для ребенка очень и очень долго. Несколько дней для него – это маленькая жизнь.



Чем старше, тем быстрее



- С чем это связано?



- Можно выделить два основных фактора: первый - интенсивность событий, которые происходят в данный отрезок времени. Для маленького ребенка неделя или месяц – это отрезок, наполненный огромнейшим количеством очень интенсивных событий, ведь именно в детстве активно идут процессы развития, узнавания нового. Происходит очень много новых волнующих событий.



Для взрослого человека, жизнь которого достаточно устоялась, этот период (неделя/месяц) будет достаточно коротким, поскольку, выполняемая им деятельность давно устоялась, она достаточно монотонная и повторяющаяся, поэтому новых событий не так уж и много. Именно поэтому, когда мы оцениваем, хорошо ли прошла неделя, то, как правило, в ретроспективном анализе быстро проходят спокойные недели, а насыщенные, наоборот, кажутся нам долгими.



Что интересно, ретроспективно нам кажется, что спокойная неделя прошла быстро, но если мы будем находиться в каждом дне этой недели не ретроспективно, а здесь и сейчас, то эти спокойные и монотонные дни будут казаться нам очень и очень длинными. Ведь деятельность не насыщена событиями, она не бурная, и мы фокусируемся на течение времени. Потому нам кажется, что день идет очень долго. Однако вкупе эти длинные дни мы ощущаем как быстро пролетевшие. За этими днями мы, по сути, не заметили недели.



Когда же неделя достаточно бурная, то в течение дня мы на времени не фокусируемся, и оно пролетает для нас просто незаметно. Нам не хватает времени, потому что очень много событий и все надо успеть. И когда неделя заканчивается, мы, оценивая ее по событиям, говорим, какая же она была долгая и тяжелая.



Второй фактор связан с гипотезой, причем достаточно спорной, которая гласит, что длительность того или иного периода можно рассматривать в субъективном плане как отношение к длительности всего жизненного периода.



Например, один год для пятилетнего ребенка – это пятая часть его жизни, а для 50-летнего – 1/50 его жизни. Поэтому, естественно, для ребенка год – это почти целая жизнь, а для 50-летнего – нечто очередное. Еще один год прошел, и какой он был по счету, забыл. Поэтому чем старше человек, тем, с одной стороны, его событийная насыщенность жизни становится все меньше и меньше и доля временного отрезка по отношению ко всей жизни тоже становится все меньше. Поэтому скорость нарастает, и мы теряем счет годам, они проносятся один за другим, и уже не можем вспомнить, когда было какое-то событие - в прошлом, позапрошлом или позапозапрошлом году. Кажется, что это было не так-то и давно.



Можно рассмотреть, как взаимодействуют два этих фактора в более длительных отрезках. Например, для человека, вышедшего на пенсию и ведущего пассивный образ жизни, пятилетие пролетит очень быстро, хотя каждый отдельный отрезок (день или месяц), когда он будет находиться в нем, будет течь мучительно медленно. В целом же он пролетит очень быстро. Так и для человека, который ничем не занимается, лежит на диване в депрессивном состоянии. Для него каждый день – это очень длительный период, а месяц пролетает, что и глазом моргнуть не успеешь. Вот такой парадокс.



Вчера, сегодня, завтра



Помимо возрастных аспектов восприятия времени, есть еще и индивидуально-психологические особенности. Так, одни люди воспринимают время как нечто быстротечное. Они, как говорится, торопятся жить, пытаются всюду поспеть. Испытывают постоянное чувство, что не успевают жить. Поэтому, как им кажется, нужно как можно скорее жениться/выйти замуж/родить детей/сделать карьеру и прочее. Все нужно делать быстрее, потому что жизнь коротка.



Как правило, такое ускоренное восприятие жизни и времени характерно для лиц, которые ориентированы на будущее. Их фокус внимания смещен в завтра, поэтому они вопрошают: «Как не жениться до 30 лет? После же поздно будет!». Жизнь таких людей очень стремительна, и количество изменений, происходящих в ней, очень велико. Но главная угроза в такой фокусировке заключается в том, что игнорируется текущий момент. Это порождает тревогу, беспокойство, определенную нервозность. Человек не задумывается о своих собственных потребностях и нуждах. Он гонится вперед и не успевает, по сути, прожить текущий момент.



К событиям, происходящим «здесь и сейчас», он относится в контексте: «а что они значат для будущего?». Например, «я учусь для того, чтобы в будущем то-то и то-то…». Он не наслаждается жизнью, не живет, он все время только готовится жить. «Вот сейчас получу эту должность/женюсь/родятся дети, вот тогда и заживу». А жить так и не начинают, находясь в состоянии постоянной подготовки к ней.



Его прямая противоположность – люди, сфокусированные на прошлом. Они вообще не торопятся жить, поскольку по большей части не планируют будущее, а живут переживаниями прошлого. В результате они и сейчас не живут, игнорируя настоящее, и прошлое изменить никоим образом не могут, и что тогда делать? А ничего, поэтому у них часто складывается бездеятельностное отношение к жизни.



Что касается будущего, то оно их не интересует. Им кажется, что свою жизнь они уже прожили. Если первый тип думают, что они еще не дожили, то этим, наоборот, кажется, что они все прожили. Такой человек в 25 лет может считать себя стариком. Он будет сокрушаться, сколько ему лет, что он такой старый, а смысл тогда строить какие-то планы? У людей этого типа, с одной стороны, жизнь достаточно размеренная, нет особой нервозности, но очень часто появляются депрессивные состояния. Некие сожаления о прошлом, ностальгия.



Следующий тип – это люди, которые фокусируются на моменте «здесь и сейчас».



- Они самые «правильные» из всех?



- Нельзя сказать, что они правильные или нет, в психологическом плане они более благополучны, спокойны и уверенны. Фокусировка «здесь и сейчас» позволяет им получать удовольствие от событий, происходящих в данный момент, не переживать по поводу событий прошлого и не тревожиться о том, что случится в будущем.



Однако если при всем при этом они игнорируют будущее, то не смогут построить какие-то стратегические планы. Они ничего не достигают. Если не ценят прошлое, то склонны совершать ошибки, которые уже совершали. Будут, что называется, наступать на те же грабли.



Важно уметь рассматривать время в его динамике, фокусируясь на прошлом, но с целью тех уроков и опыта, которые оно нам дало, на настоящем - с целью переживания текущего момента и будущем - с точки зрения планирования и постановки целей. Здесь все три компонента важны.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

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Каждый из нас по-своему воспринимает время. Одним вечно его не хватает, они торопятся и все равно ничего не успевают. Другие не устают удивлять окружающих тем, что как-то умудряются переделать за сутки множество дел. Третьи часов не наблюдают и вполне счастливы. Что это за штука такая – время? Как и почему оно течет для нас то медленно, то быстро, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- Время, как известно, понятие относительное, как в физическом плане, так и в психологическом, – оно очень субъективно. В этом плане один из самых интересных вопросов – как человек воспринимает время?В общей психологии выделяется такой отдельный вид восприятия, как восприятие времени и пространства. Это определенное перцептивное действие, интегративная работа анализаторных систем, систем мозга и познавательных процессов. То есть достаточно сложное явление, связанное и с мышлением, и с личностными особенностями, и со степенью зрелости мозга, и с опытом и многим другим.В этом плане восприятие времени различается по скорости его протекания. Ни для кого не секрет, что для одного человека один и тот же отрезок времени протекает по-разному, в зависимости от того, в каких условиях это происходит, чем он занимается. Время пролетает быстро и незаметно, если человек увлеченно занимается какой-нибудь деятельностью. Однако когда ожидаем чего-то, предвкушаем удовольствие или, наоборот, наступления каких-то неприятных событий, то время для нас растягивается.Во многом это связано с тем, что мы фокусируемся на времени. То есть когда заостряем свое внимание на течении времени, то оно растягивается, а если не фокусируемся на нем, то замедляется. Получается, что скорость времени для каждого конкретного человека зависит от того, насколько человек сфокусирован на восприятии времени.Когда говорим о фокусировке, конечно, имеем в виду такие временные отрезки, как минуты и часы. Что касается более длительных - месяцев и лет - то здесь прослеживается четкая закономерность: чем старше становится человек, тем быстрее течет для него время.Для пятилетнего дошкольника фраза «через неделю» означает очень большой период. Он будет длиться для ребенка очень и очень долго. Несколько дней для него – это маленькая жизнь.- Можно выделить два основных фактора: первый - интенсивность событий, которые происходят в данный отрезок времени. Для маленького ребенка неделя или месяц – это отрезок, наполненный огромнейшим количеством очень интенсивных событий, ведь именно в детстве активно идут процессы развития, узнавания нового. Происходит очень много новых волнующих событий.Для взрослого человека, жизнь которого достаточно устоялась, этот период (неделя/месяц) будет достаточно коротким, поскольку, выполняемая им деятельность давно устоялась, она достаточно монотонная и повторяющаяся, поэтому новых событий не так уж и много. Именно поэтому, когда мы оцениваем, хорошо ли прошла неделя, то, как правило, в ретроспективном анализе быстро проходят спокойные недели, а насыщенные, наоборот, кажутся нам долгими.Что интересно, ретроспективно нам кажется, что спокойная неделя прошла быстро, но если мы будем находиться в каждом дне этой недели не ретроспективно, а здесь и сейчас, то эти спокойные и монотонные дни будут казаться нам очень и очень длинными. Ведь деятельность не насыщена событиями, она не бурная, и мы фокусируемся на течение времени. Потому нам кажется, что день идет очень долго. Однако вкупе эти длинные дни мы ощущаем как быстро пролетевшие. За этими днями мы, по сути, не заметили недели.Когда же неделя достаточно бурная, то в течение дня мы на времени не фокусируемся, и оно пролетает для нас просто незаметно. Нам не хватает времени, потому что очень много событий и все надо успеть. И когда неделя заканчивается, мы, оценивая ее по событиям, говорим, какая же она была долгая и тяжелая.Второй фактор связан с гипотезой, причем достаточно спорной, которая гласит, что длительность того или иного периода можно рассматривать в субъективном плане как отношение к длительности всего жизненного периода.Например, один год для пятилетнего ребенка – это пятая часть его жизни, а для 50-летнего – 1/50 его жизни. Поэтому, естественно, для ребенка год – это почти целая жизнь, а для 50-летнего – нечто очередное. Еще один год прошел, и какой он был по счету, забыл. Поэтому чем старше человек, тем, с одной стороны, его событийная насыщенность жизни становится все меньше и меньше и доля временного отрезка по отношению ко всей жизни тоже становится все меньше. Поэтому скорость нарастает, и мы теряем счет годам, они проносятся один за другим, и уже не можем вспомнить, когда было какое-то событие - в прошлом, позапрошлом или позапозапрошлом году. Кажется, что это было не так-то и давно.Можно рассмотреть, как взаимодействуют два этих фактора в более длительных отрезках. Например, для человека, вышедшего на пенсию и ведущего пассивный образ жизни, пятилетие пролетит очень быстро, хотя каждый отдельный отрезок (день или месяц), когда он будет находиться в нем, будет течь мучительно медленно. В целом же он пролетит очень быстро. Так и для человека, который ничем не занимается, лежит на диване в депрессивном состоянии. Для него каждый день – это очень длительный период, а месяц пролетает, что и глазом моргнуть не успеешь. Вот такой парадокс.Помимо возрастных аспектов восприятия времени, есть еще и индивидуально-психологические особенности. Так, одни люди воспринимают время как нечто быстротечное. Они, как говорится, торопятся жить, пытаются всюду поспеть. Испытывают постоянное чувство, что не успевают жить. Поэтому, как им кажется, нужно как можно скорее жениться/выйти замуж/родить детей/сделать карьеру и прочее. Все нужно делать быстрее, потому что жизнь коротка.Как правило, такое ускоренное восприятие жизни и времени характерно для лиц, которые ориентированы на будущее. Их фокус внимания смещен в завтра, поэтому они вопрошают: «Как не жениться до 30 лет? После же поздно будет!». Жизнь таких людей очень стремительна, и количество изменений, происходящих в ней, очень велико. Но главная угроза в такой фокусировке заключается в том, что игнорируется текущий момент. Это порождает тревогу, беспокойство, определенную нервозность. Человек не задумывается о своих собственных потребностях и нуждах. Он гонится вперед и не успевает, по сути, прожить текущий момент.К событиям, происходящим «здесь и сейчас», он относится в контексте: «а что они значат для будущего?». Например, «я учусь для того, чтобы в будущем то-то и то-то…». Он не наслаждается жизнью, не живет, он все время только готовится жить. «Вот сейчас получу эту должность/женюсь/родятся дети, вот тогда и заживу». А жить так и не начинают, находясь в состоянии постоянной подготовки к ней.Его прямая противоположность – люди, сфокусированные на прошлом. Они вообще не торопятся жить, поскольку по большей части не планируют будущее, а живут переживаниями прошлого. В результате они и сейчас не живут, игнорируя настоящее, и прошлое изменить никоим образом не могут, и что тогда делать? А ничего, поэтому у них часто складывается бездеятельностное отношение к жизни.Что касается будущего, то оно их не интересует. Им кажется, что свою жизнь они уже прожили. Если первый тип думают, что они еще не дожили, то этим, наоборот, кажется, что они все прожили. Такой человек в 25 лет может считать себя стариком. Он будет сокрушаться, сколько ему лет, что он такой старый, а смысл тогда строить какие-то планы? У людей этого типа, с одной стороны, жизнь достаточно размеренная, нет особой нервозности, но очень часто появляются депрессивные состояния. Некие сожаления о прошлом, ностальгия.Следующий тип – это люди, которые фокусируются на моменте «здесь и сейчас».- Нельзя сказать, что они правильные или нет, в психологическом плане они более благополучны, спокойны и уверенны. Фокусировка «здесь и сейчас» позволяет им получать удовольствие от событий, происходящих в данный момент, не переживать по поводу событий прошлого и не тревожиться о том, что случится в будущем.Однако если при всем при этом они игнорируют будущее, то не смогут построить какие-то стратегические планы. Они ничего не достигают. Если не ценят прошлое, то склонны совершать ошибки, которые уже совершали. Будут, что называется, наступать на те же грабли.Важно уметь рассматривать время в его динамике, фокусируясь на прошлом, но с целью тех уроков и опыта, которые оно нам дало, на настоящем - с целью переживания текущего момента и будущем - с точки зрения планирования и постановки целей. Здесь все три компонента важны.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru