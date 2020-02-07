В Улан-Удэ задержан серийный похититель сковородок

Вор объяснил свою редчайшую специализацию тем, что «сковородки всем в хозяйстве нужны»



В Улан-Удэ в Октябрьский отдел полиции поступила информация о попытке грабежа в магазине самообслуживания на улице Бабушкина. Молодой человек взял с витрины и сложил в пакет пять сковородок. Посуду он пытался вынести из торговой точки, не оплатив, но был уличен охранниками. Бросив похищенное, злоумышленник скрылся, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



На следующий день информация о краже трех сковородок пришла из магазина на улице Ключевской. Ущерб составил более 4 тыс рублей.



Проанализировав записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что к преступлениям причастен один и тот же человек - 29-летний горожанин, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. В кратчайшее время его задержали.



Подозреваемый признался в содеянном и объяснил необычный выбор предмета для кражи тем, что «сковородки всем в хозяйстве нужны». Посуду он планировал продавать, как и поступил с тремя похищенными сковородками: сбыл прохожей на остановке общественного транспорта.



Как выяснилось, преступления улан-удэнец совершил, находясь под следствием за кражу на территории Железнодорожного района.



Он помещен в СИЗО. Возбуждены уголовные дела. Ведется дознание.



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