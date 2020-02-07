Таможенники Забайкальска пресекли вывоз в КНР старинного самовара

Раритет, выпущенный в Туле до 1917 года, таможней, оказался культурной ценностью

Старинный самовар, выпущенный в прошлом веке, обнаружили таможенники при контроле туристов в пункте пропуска МАПП Забайкальск. Самовар пытался вывезти в Китай на легковом автомобиле гражданин России, сообщили в пресс-службе Дальневосточной таможни. Россиянин рассказал, что вез самовар в подарок приятелю из Поднебесной.Экспертиза установила, что самовар относится к категории культурных ценностей. Изготовлен до 1917 года. Самовар угольный, из латуни, имеется маркировка «Тула» и «Товар торгового дома братьев Шемариных».Между тем, вывоз таких раритетов возможен на основании свидетельства на право вывоза культурных ценностей с территории РФ, выдаваемого министерством культуры РФ или его территориальными органами по результатам проведенной экспертизы.Читинская таможня в отношении гражданина России возбудила два дела об административных правонарушениях: по статье 16.2 (Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и по статье 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФ).Самовар изъят. Санкции статьи 16.2 КоАП РФ влекут наложение административного штрафа на граждан до двухкратного размера стоимости товара, с их конфискацией или без. Санкции статьи подразумевают наложение административного штрафа на граждан до 2500 рублей с конфискацией товаров.Фото: dvtu.customs.ru