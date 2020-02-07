Предприятия Бурятии должны работникам 28,6 млн рублей

Более 96% задолженности причитается уволенным в 2017 году и ранее



В Бурятии суммарная задолженность по заработной плате в организациях, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, по наблюдаемым видам экономической деятельности на 1 января нынешнего года составила более 28,6 млн рублей.



Это почти на 14,5 млн рублей или на 33,6 % меньше, чем на 1 декабря 2019 года, сообщает Бурятстат. По сравнению с предыдущим месяцем наибольшее снижение задолженности на 49,3 % произошло в строительстве.



В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 11,4 % приходилось на добычу полезных ископаемых, 36,6 % – на транспорт, 52% – на строительство.



Просроченная задолженность уволенным из организаций в 2017 году и ранее составила 27,6 млн рублей или 96,5 % от общего объема задолженности.



Погашена задолженность в ОАО «Мостоотряд-34», Управлении строительства № 93 при Спецстрое России. Не изменились размеры просроченной задолженности в авиакомпании «Бурятские авиалинии», в «Транспортно-строительной компании», в ООО «Золото Чины».



Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 января 2020 года составила 707 человек. Из них: в организациях строительства – 492 человека, транспорта – 133 и добычи полезных ископаемых – 82 человека.



Просроченная задолженность по зарплате в расчете на одного работника составила 40 535 рублей, из них в организациях транспорта – 78 947, добычи полезных ископаемых – 39 720, строительства – 30 287 рублей.



Вся просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях образовалась из-за отсутствия собственных средств, отметили в статведомстве.





Фото: «Номер один»



