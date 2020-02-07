Жители Бурятии жалуются на плохую работу «ЭкоАльянса»

В Еравнинском районе работают всего три старых мусоровоза





Обсуждение мусорной реформы в Еварнинском районе стало основной темой выездного совещания Комитета по экономической политике природопользованию и экологии Хурала Бурятии. В обсуждении приняли участие представители министерства природных ресурсов, районной администрации, главы сельских поселений и компании «ЭкоАльянс», сообщили в пресс-службе парламента.

По словам главы Еравнинского района Цыденжапа Шагдарова, жители района недовольны работой «ЭкоАльянса»: мусор вовремя не вывозится. На территории района работают всего три мусоровоза. Техника старая и часто ломается. Водители мусоровозов не отмечаются у глав поселений, что мусор в их населенном пункте вывезен. Из-за этого данные «ЭкоАльянса» и местных властей различаются. В администрацию района постоянно поступают жалобы от населения. При этом собираемость платежей за вывоз твёрдых коммунальных отходов одна из самых низких в республике. По словам представителя администрации Еравнинского района Зоригто Доржиева, люди не понимают, почему должны платить за такое обслуживание.Куратор по району компании «ЭкоАльянс» Батор Бубеев согласился с тем, что техники, действительно не хватает. К тому же погрузочные механизмы мусоровозов не выдерживают низких температур. В дни, когда температура воздуха ниже 35 градусов, машины выходят на маршрут только во второй половине дня. Из-за этого и сбивается график. Однако мусор обязательно вывозится на следующий день или в течение недели, заверил Батор Бубеев. Он также обратил внимание, на то, что в селах нет оборудованных площадок для сбора мусора. Каждый житель ставит перед домом бочку или другие накопительные емкости, затрудняющие сбор мусора.Участники совещания также подняли проблему вывоза строительного мусора, который не относится к твердым коммунальным отходам. Кто его должен собирать, непонятно. Отвечая на вопрос, Батор Бубеев пояснил, что «ЭкоАльянс» может это делать, но по отдельному тарифу и договору.До сих пор не решен еще один проблемный вопрос: данные территориальной схемы по обращению с отходами не соответствуют фактическим данным. Из-за этого платежи начисляются некорректно. Пора обновить базу данных, отметили участники совещания. Руководитель Счетной палаты Евгений Пегасов предложил депутатам Хурала выйти в Государственную Думу с законодательной инициативой о пересмотре методики расчета норматива образования отходов.- Мусорная реформа по всей стране идет трудно. Мы все хотим жить в чистых селах и городах, поэтому все возникающие проблемы нам необходимо решать сообща. Депутаты и дальше будут держать под контролем ход мусорной реформы в Бурятии, - подытожил совещание председатель комитета Анатолий Кушнарев.Фото: «Номер один»