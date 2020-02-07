Жители Бурятии жалуются на плохую работу «ЭкоАльянса»

Обсуждение мусорной реформы в Еварнинском районе стало основной темой выездного совещания Комитета по экономической политике природопользованию и экологии Хурала Бурятии. В обсуждении приняли участие представители министерства природных ресурсов, районной администрации, главы сельских поселений и компании «ЭкоАльянс», сообщили в пресс-службе парламента.
По словам главы Еравнинского района Цыденжапа Шагдарова, жители района недовольны работой «ЭкоАльянса»: мусор вовремя не вывозится. На территории района работают всего три мусоровоза. Техника старая и часто ломается. Водители мусоровозов не отмечаются у глав поселений, что мусор в их населенном пункте вывезен. Из-за этого данные «ЭкоАльянса» и местных властей различаются. В администрацию района постоянно поступают жалобы от населения. При этом собираемость платежей за вывоз твёрдых коммунальных отходов одна из самых низких в республике. По словам представителя администрации Еравнинского района Зоригто Доржиева, люди не понимают, почему должны платить за такое обслуживание.
Куратор по району компании «ЭкоАльянс» Батор Бубеев согласился с тем, что техники, действительно не хватает. К тому же погрузочные механизмы мусоровозов не выдерживают низких температур. В дни, когда температура воздуха ниже 35 градусов, машины выходят на маршрут только во второй половине дня. Из-за этого и сбивается график. Однако мусор обязательно вывозится на следующий день или в течение недели, заверил Батор Бубеев. Он также обратил внимание, на то, что в селах нет оборудованных площадок для сбора мусора. Каждый житель ставит перед домом бочку или другие накопительные емкости, затрудняющие сбор мусора.
Участники совещания также подняли проблему вывоза строительного мусора, который не относится к твердым коммунальным отходам. Кто его должен собирать, непонятно. Отвечая на вопрос, Батор Бубеев пояснил, что «ЭкоАльянс» может это делать, но по отдельному тарифу и договору.
До сих пор не решен еще один проблемный вопрос: данные территориальной схемы по обращению с отходами не соответствуют фактическим данным. Из-за этого платежи начисляются некорректно. Пора обновить базу данных, отметили участники совещания. Руководитель Счетной палаты Евгений Пегасов предложил депутатам Хурала выйти в Государственную Думу с законодательной инициативой о пересмотре методики расчета норматива образования отходов.
- Мусорная реформа по всей стране идет трудно. Мы все хотим жить в чистых селах и городах, поэтому все возникающие проблемы нам необходимо решать сообща. Депутаты и дальше будут держать под контролем ход мусорной реформы в Бурятии, - подытожил совещание председатель комитета Анатолий Кушнарев.
Фото: «Номер один»
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