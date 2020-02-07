У жителей Бурятии нет денег на новые машины

В республике подержанных автомобилей продано в 21 раз больше чем новых





В 2019 году объем рынка новых легковых автомобилей в нашей стране составил почти 1,6 млн единиц, сократившись на 2,5%. Лидером тут по-прежнему остается Москва, жители которой за год купили около 238 тыс. новых машин (-2,3%). Практически такое же падение (-2,2%) и в Подмосковье, но сам рынок здесь примерно вдвое меньше (126,05 тыс. шт.). Замыкает первую тройку регионального рейтинга Санкт-Петербург (96,16 тыс. шт.; -10,2%), сообщили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ»

Отметим, такой громадный разрыв между новыми и пробежными авто характерен для большинства регионов Дальневосточного федерального округа. При этом в Москве количество купленных новых машин примерно равно количеству подержанных: 238 и 271 тысяча автомобилей соответственно. Это лучший показатель по России.





Что касается Бурятии, то в 2019 году жители республики купили 1590 новых машин. При этом автомобилей с пробегом куплено в 21 раз больше – 33 750 штук. Больше подержанных машин по соотношению к новым в России купили только в Еврейской автономной области и на Камчатке.Фото: «Номер один»